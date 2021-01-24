النائبة سناء السعيد تطالب وزير الري بالكشف عن خطط الوزارة لمواجهة نقص المياه

طالبت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد العاطي، بالكشف عن خطط الوزارة لحل أزمة نقص المياه، في المتغيرات الحادثة ومن بينها مشكلة سد النهضة، والتغيرات المناخية والزيادة السكانية.

وتساءلت النائبة في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، عن خطة الوزارة للري بالتنقيط بدلا من الري بالغمر، في إطار محاولات ترشيد المياه، والغرامات التي تفرض علي الفلاحين.

الجلسة العامة للبرلمان بحضور وزير الزراعه

وشددت النائبة في كلمتها، على ضرورة حماية نهر النيل من التعديات، ومنع التعدي على الترع والمصارف بالصرف الصحي، حماية للمصريين من المخاطر الصحية الكبيرة التي يمكن أن تنتج عن ذلك.