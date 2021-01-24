وزير الزراعة يعلن تفاصيل الهجين من الحاصلات الزراعية

جدة - نرمين السيد - أعلن السيد القصير، وزير الزراعة، استنباط وتسجيل 23 صنف وهجين لعدد (8) محاصيل خضر (الطماطم – الفلفل – الباذنجان – البطيخ – الكنتالوب – البسلة – الفاصوليا – اللوبيا ).





وأعلن أمام الجلسة العامة للبرلمان، أنه جار الانتهاء من تسجيل هجين خيار وهجين فلفل جديد، كما يتم التفاوض حالياً مع بعض الشركات التى لها تاريخ فى مجال إنتاج بذور الخضر للحصول على الأصناف المتأقلمة مع البيئة المصرية وذلك لتوفيرها للمزارعين من خلال أسلوب الشراكة.

وأشار إلى أن ذلك جاء فى ضوء إطلاق البرنامج القومى لإنتاج تقاوى الخضر، والذى يستهدف زيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضروات محلياً بدلاً من الإستيراد لأكثر من 95 % منها، وتخفيفاً من الأعباء على المزارع بإتاحتها بأسعار مناسبة مع الحد من الاستيراد من الخارج توفيراً للنقد الأجنبى.

وفى مشروعات المسئولية المجتمعية، أشار إلى أن الوزارة وافقت على 1.315 مشروع من مشروعات النفع العام لإنشاء مدارس ومستشفيات وصرف صحى ومساجد وكنائس ومراكز شباب بالقرى وغيرها من أنشطة النفع العام بمساحة بلغت 4.470 فدان.

وفى مجال ضمان الزراعة المستدامة ومكافحة التصحر فى بعض مناطق الساحل الشمالى الغربى، قال: قامت الوزراة بتدعيم قدرة المجتمعات البدوية الإستفادة من مياه الأمطار حيث تم الانتهاء من إنشاء عدد 670 بئر نشو وخزان لحصاد مياه الأمطار، وتنمية 50 كم طولى فى بطون الوديان من خلال إنشاء السدود الأسمنتية لخدمة مساحة جديدة حوالى ألف فدان تم زراعتها بالشعير والزيتون على مياه الأمطار.

وأشار إلى أنه مستهدف إنشاء 6.700 بئر نشو وخزان لحصاد مياه الامطار بسعة إجمالية 825 الف متر 3/ سنه ، تنمية 100 كم طولى فى بطون الوديان من خلال انشاء 2.000 سد أسمنتى لحجز وتوزيع مياه الامطار لتخدم استصلاح 1.900 فدان جديدة داخل الوديان.

وأكد أنه تم إنشاء محطة ميكنة زراعية ووحدة إرشادية فى سيوة، ولأول مرة يتم إطلاق قوافل بيطرية فى المحافظات والمناطق الحدودية، كما تم التوجيه للبنك الزراعى المصرى لفتح وحدة مصرفية فى سيوة، حيث تم البدء فى استكمالها وتجهيزها.