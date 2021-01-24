زراعة النواب: بعض الفلاحين أطعموا البطاطس للمواشى لتدنى سعرها

جدة - نرمين السيد - قال هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن ملفات وزارة الزراعة كثيرة ومشكلاتها عديدة، وإن الوزير السيد القصير، حاول حل مجموعة منها، ولكن هناك مشكلة رئيسية متعلقة بالخسائر التى يتعرض لها الفلاح بسبب تدنى أسعار الحاصلات.





وتابع الحصرى، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد: "خسارة مزارعى البطاطس كبيرة بعد وصول الكيلو إلى 70 قرشا وتكلفته 3 جنيهات، وأن تكلفة الفدان 50 ألف جنيه وباع الفلاح إنتاجه بـ15 ألف جنيه فقط". وأضاف رئيس لجنة الزراعة: "بعض الفلاحين أطعموا البطاطس للمواشى كأعلاف، فما هى الأسباب وراء ذلك؟"، مؤكدًا أن استمرار خسائر الفلاحين سينتج عنها مشكلة كبرى، لافتا إلى أن الحكومة عليها أن تأخذ المحاصيل الاستراتيجية من الفلاحين بسعر مناسب.

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