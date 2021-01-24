التضامن والعمل الدولية يطلقان مشروع التمكين الاقتصادى وتشغيل الشباب

جدة - نرمين السيد - ويسهم المشروع فى تقديم برامج متخصصة لدعم ريادة الأعمال الجماعية وتنمية قدرات المنظمات الأهلية لتأسيس وإدارة الوحدات الإنتاجية وسلاسل القيمة وتنمية الأنشطة المدرة للدخل التى تستهدف الفئات المهمشة، والتوسع فى الشمول المالى.

حضر حفل توقيع الوثيقة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والسفيرة لين ليند- سفيرة النرويج بالقاهرة، والسيد إيريك أوشلان- مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والسيد أريلد أوكسنيفاد - مستشار ومدير إدارة التنمية والتعاون فى الأعمال التجارية بسفارة النرويج فى مصر، والدكتور عاطف الشبراوى- مستشار برنامج "فرصة" بوزارة التضامن الاجتماعي، ونشوى بلال- مدير مشروع "تشغيل الشباب فى مصر: التمكين الاقتصادى فى إطار برنامج فرصة".

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعى عن سعادتها بهذه الشراكة، مؤكدة أن الوزارة تنتهج استراتيجية التمكين الاقتصادى كتوجه أساسى نحو تحسين جودة حياة المجتمعات المحلية، وأن ذلك جزء لا يتجزأ من البرنامج القومى "حياة كريمة"، وأن الوزارة تدعم الأسر الأولى بالرعاية ليس فقط من خلال الدعم النقدى ولكن أيضاً من خلال توفير فرص عمل وتأهيلهم لتلك الفرص لتعظيم ثمار عملهم.

وقالت: "أدرجنا التمكين الاقتصادى فى كافة برامجنا مثل الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة والبرنامج القومى لتنمية الأسرة والبرنامج الرئاسى "حياة كريمة" حتى نصل إلى ما نطمح إليه من تحسين وضع الأسر بما يقودنا لإحداث أثر ملحوظ فى مؤشرات التنمية المحلية".

وأكدت أن الوزارة تسعى فى بذل الجهود نحو تعزيز الخدمات غير المالية إلى جانب الخدمات المالية، ويشمل ذلك التدريب والتأهيل لسوق العمل والمساهمة فى توفير ودعم وسائل الإنتاج، وفتح فرص التسويق، مشيرة إلى أنها تؤمن بأن مصر لديها فرص كبيرة متاحة نظرا لتنوع نشاطاتها الاقتصادية ونظرا لحجم السكان ونسبة الشباب الكبيرة التى يجب استثمار طاقاتها إلى فرص عمل.

وأشارت القباج إلى أن مصر لديها فرص كبيرة فى الشراكة الناجحة مع القطاع الخاص والبنوك وجمعيات الأعمال والهيئات الدولية، وهذا ما تبذل الجهود بشأنه فى الوقت الحالى والمستقبلى، مبدية سعادتها بعلاقة الوزارة بمنظمة العمل الدولية والسفارة النرويجية، منوهة بأنها شراكة طويلة الأمد تركز على تقوية مبادرات التمكين الاقتصادى ودخول سوق العمل وتأسيس أنشطة مدرة للدخل.

وأوضحت أن الاقتصاد الكلى يعتمد بشكل كبير على تنمية الاقتصادات المحلية، مؤكدة أن الدولة نجحت نسبياً فى تحقيق مؤشرات اقتصادية واعدة بالرغم من الظروف التى مرت بها مصر جراء أزمة وباء كورونا، وأنه واجب وطنى على كافة الأجهزة والمؤسسات السعى نحو تنمية الاقتصاديات المحلية من خلال المبادرات الاقتصادية المختلفة.

وشددت وزيرة التضامن على أهمية التوسع فى ريادة الأعمال والأنشطة المدرة للدخل للأسر الفقيرة والنساء والشباب وإعلاء الدور الإنتاجى للمرأة وليس فقط الدور الإنجابى، مضيفة أن مشاركة المرأة فى سوق العمل قطعاً يؤدى إلى تحسن وضع الأسرة وتنميتها مادياً وثقافياً.. وأشارت إلى أن الوزارة تركز على دمج الأشخاص ذوى الإعاقة وتوفير فرص عمل لائقة لهم.

من جانبه، أعرب إيريك أوشلان- مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة عن سعادته وتقديره للشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعى من خلال مشروع "تشغيل الشباب فى مصر: التمكين الاقتصادى فى إطار برنامج فرصة، والذى يبنى على التعاون السابق والممتد بين الطرفين فى صياغة ووضع المعالم الأساسية لبرنامج "فرصة" الوطنى.

وأضاف أنه من المتوقع أن يخلف وباء فيروس كورونا آثاراً اقتصادية واجتماعية سلبية على قطاعات واسعة من المجتمع، ولذلك فإن مشروع جديد مثل التمكين الاقتصادى فى إطار برنامج فرصة يشكل فى جزء منه استجابة مباشرة لآثار وباء فيروس كورونا، قائلا: "ولكى نستجيب لتأثير الأزمة فيجب علينا إعطاء الأولوية إلى من هم أكثر عرضة للمخاطر".

بدورها، قالت السفيرة لين ليند، سفيرة النرويج بالقاهرة، إن الحكومة النرويجية حريصة على دعمها للحكومة المصرية فى تعزيز النمو الاقتصادى والتنمية، كجزء من التزامها بالمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وأشارت إلى الشراكة الناجحة بين الحكومة النرويجية ومنظمة العمل الدولية فى تعزيز فرص العمل اللائق، ودعم روح المبادرة، وتنمية المهارات فى المجتمعات الريفية.

من جهته أكد الدكتور عاطف الشبراوى- مستشار برنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الشراكة مع منظمة العمل الدولية، فى إطار مشروع "تشغيل الشباب فى مصر: فرصة" تأتى كجزء من جهود الوزارة لتوسيع وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية للمساهمة فى دعم فرص الدخول إلى العمل الحر وزيادة القدرة على الوصول إلى وظائف لائقة بأجور مستدامة.. ويستهدف البرنامج بشكل أساسى أفراد الأسر من مستفيدى برنامج التحويلات النقدية المشروطة تكافل وكرامة والمفروضين وذوى الإعاقة.