لجنة القيم تحدد الوكلاء وأمين السر عقب الاستقرار على التشكيل النهائى

جدة - نرمين السيد - ووافق مجلس النواب على قرار اللجنة العامة برئاسة الدكتور حنفى جبالى، بترشيح 14 نائبا لعضوية لجنة القيم والتى يترأسها طبقا للائحة الداخلية رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، المستشار إبراهيم الهنيدى. وشمل قرار اللجنة هذه الأسماء: أحمد بدران البعلى "مستقبل وطن"، محمد نجيب نور الدين "مستقبل وطن"، عبدالوهاب خليل "مستقبل وطن"، هشام الشعينى "مستقبل وطن"، إلهامى البارودى "مستقبل وطن"، شعبان لطفى "الشعب الجمهورى"، إيلاريا سمير حارس "الشعب الجمهورى". وذلك بالإضافة للنواب: عيسى أبوطمر "حماة الوطن"، ألفت علي كامل عبدالمجيد "مصر الحديثة"، سوسن حسنى حافظ "وفد"، فاطمة سليم "إصلاح وتنمية"، مى كرم جبر "مستقل"، رفعت درويش "المؤتمر"، على عبدالونيس "مستقل".

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