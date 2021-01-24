صديق العريس فى عظة اليوم الأحد على قناة ON

جدة - نرمين السيد - ألقى الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، اليوم الأحد، كلمة عبر قناة ON، إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات "ON - dmc - الحياة - cbc"، فى إطار عظة الأحد الأسبوعية.





وتناول الأنبا مرقص، كلمات القديس يوحنا المعمدان من خلال إنجيل القداس، وهو إنجيل الأحد الثالث من شهر طوبة، وتحدث فيها عن السيد المسيح المسيا الآتى، مشبها نفسه بصديق العريس الذى إذ يرى العريس "المسيح" فيفرح. ويتولى الكاتب الصحفى أشرف صادق نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية، التى يتبادل أحبار الكنيسة تقديمها منذ انطلاقها فى شهر مارس الماضى.

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