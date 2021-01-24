فيديو.. مصطفى الفقى ضيف أيمن عدلى فى كنوز الوطن

جدة - نرمين السيد - وخلال اللقاء تطرق الدكتور مصطفى الفقى، إلى التحديات التى تواجه الإصلاح فى مصر، وكيفية حماية الدولة المصرية من مخططات الفوضى التى التى تحاك ضدها برعاية عدد من الدول، وأهمية الجيش المصرى ومكانته بين جيوش العالم، والصراعات والأحداث التى يشهدها عالمنا العربى.
وقال الفقى، إن مصر لو استطاعت السير بمعدلات نموها الحالية لمدة 10 سنوات مقبلة ستصبح من النمور والدول الواعدة فى إفريقيا، معتبرا أن هذا الأمر ليس صعبا على الدولة المصرية لما تمتلكه من كفاءات وقاعدة علمية كبيرة.
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