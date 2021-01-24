«فتحي وديانج» أهلاوية لمدة 5 سنوات مقبلة.. اعرف التفاصيل

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نجح مسئولو النادي الأهلي في تجديد عقد ثنائي الوسط حمدي فتحي وأليو ديانج لمدة 5 سنوات، ضمن سياسة الإدارة الحمراء في تجديد عقود اللاعبين، الذين قاربت عقودهم على الانتهاء.
ويعد حمدي فتحي وديانج من الركائز الأساسية في صفوف الأهلي، وجاء التجديد معهم بناءً على رغبة لجنة التخطيط والجهاز الفني، واللذين أعطيا الإشارة للجنة التعاقدات من أجل تمديد عقد الثنائي.
وسبق للجنة التعاقدات بالأهلي تجديد عقد الثنائي محمد شريف وعلي لطفي، ضمن سياسة التجديد لعقود الفريق الأحمر، وتوفير حالة من الاستقرار الفني لفريق الأهلي.
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