«الصحة» تكشف: من يحصل على لقاح كورونا أولا؟

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن الدولة المصرية تسعى لتأمين اللقاح لـ 20 % من المواطنين فى المرحلة الأولى، مضيفة خلال حوارها مع قناة «سكاي نيوز» عربية: حملة التطعيم ستشمل خط الدفاع الأول والفئات الأكثر احتياجا. وقالت الدكتورة هالة زايد، إن هناك تحديات كبيرة فى إنتاج لقاحات كورونا .

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