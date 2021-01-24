وأكد الاتحاد العام للجالية المصرية بفرنسا دعمه وتأييده لمؤسسات وطنه وأنه يجب أن يعلم الجميع أن الاوطان لا تبنى الا بسواعد أبنائها وأنه لشرف وفخر لكل الشعب المصري أنه يحظى بمؤسسات واجهزة وطنية وقيادة حكيمة رشيدة.
وأضاف الاتحاد ان العالم أجمع يشهد بالإنجازات التي تحققت على أرض الواقع وأن مصر تتقدم على كافة الأصعدة وشريك استراتيجي في قيادة دول العالم وهذا ما نراه بام أعيننا حفظ الله مصر شعبا وحكومة وقيادة .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجالية المصرية بفرنسا تقدم التهاني بمناسبة عيد الشرطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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