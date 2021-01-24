حضر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ قليل لمتابعة مباراة مصر وسلوفينيا فى بطولة العالم لكرة اليد للرجال.
ويواجه منتخب مصر الأول لكرة اليد، بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا، نظيره السلوفينى، فى ختام مواجهاته بالمجموعة الرابعة من الدور الرئيسى ببطولة العالم مصر 2021، والتى تستضيفها أرض المحروسة وتستمر حتى يوم 31 يناير الجارى .
يحتل منتخب مصر المركز الثاني فى المجموعة الرابعة من الدور الرئيسي في كأس العالم لكرة اليد برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع السويد المتصدر بفارق المواجهات المباشرة، بينما يأتي الاتحاد الروسي وسلوفينيا فى المركزين الثالث والرابع بـ5 نقاط، ثم بيلاروسيا خامسة بنقطتين ومقدونيا الشمالية بلا رصيد فى ذيل الجدول.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء يحضر مباراة مصر وسلوفينيا بـ بطولة العالم لكرة اليد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.