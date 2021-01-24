لجنة القيم تحدد الوكلاء وأمين السر عقب الاستقرار على التشكيل النهائي

انتهى اجتماع لجنة القيم في مجلس النواب، إلى اختيار النواب هشام الشعيني، وإلهامي البارودي وكلاء عن اللجنة، بخلاف النائب علي عبد الونيس أمينا سر اللجنة، التي رشحتها اللجنة العامة لمجلس النواب اليوم، ووافق عليها الأعضاء في الجلسة العامة اليوم.

تشكيل لجنة القيم بمجلس النواب

ووافق مجلس النواب اليوم، على قرار اللجنة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي جبالي ، ترشيح 14 نائبا لعضوية لجنة القيم والتي يترأسها طبقا للائحة الداخلية رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، المستشار إبراهيم الهنيدي.

والنواب، هم: أحمد بدران البعلي (مستقبل وطن)، محمد نجيب نور الدين (مستقبل وطن)، عبدالوهاب خليل (مستقبل وطن)، هشام الشعيني (مستقبل وطن)، إلهامي البارودي (مستقبل وطن)، شعبان لطفي (الشعب الجمهوري)، ايلاريا سمير حارس( الشعب الجمهوري).

وزير الري يرد على النواب: كنتم على حق فيما ذهبتوا إليه في سد النهضة

وذلك بالإضافة للنواب: عيسي أبوطمر (حماة الوطن)، ألفت علي كامل عبد المجيد (مصر الحديثة)، سوسن حسني حافظ (وفد)، فاطمة سليم (إصلاح وتنمية)، مى كرم جبر (مستقل)، رفعت درويش (المؤتمر)، علي عبد الونيس (مستقل).