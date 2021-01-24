نائب حزب النور يرد علي بيان وزير الزراعة بالبرلمان برواية لكاتب كندي

استشهد أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، برواية للكاتب والمؤلف الكندي "روبين شارما ‏"، وهو مؤلف ومدرب كندي في التنمية الذاتية وبناء القادة والتنمية البشرية والتطوير، بشأن مدى الرفاهية التي تعيش فيها بطلت الرواية، والذي جاء فيها ذكر القطن المصري.

جاء ذلك تعقيبا على بيان وزير الزراعه، أمام الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس.

الجلسة العامة للبرلمان بحضور وزير الزراعه

وأشار النائب، إلى أن القطن المصري يمثل دعايا كبيرة لمصر، الأمر الذي يستوجب الاهتمام به بصورة أفضل للعودة لما كان عليه من قبل.

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وأكد خير الله، أن وزارة الزراعة تعمل "بالتكتيكي عن الاستراتيجي"، مشيرا إلى أن مركز البحوث الزراعية، يضم 16 معهدا، بما يجعل وزارة الزراعة مجلس وزراء مستقل، الأمر الذي يتطلب ضرورة تعظيم الاستفادة مها.