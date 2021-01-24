مفاجآت صادمة في الحلقة الأولى من مسلسل اللعبة 2 تجعله ترند بجوجل

نجح مسلسل اللعبة في جذب انتباه المشاهدين بمختلف الوطن العربي، في الموسم الأول منه، ليستعيد مكانته في الموسم الثاني بعد عرض الحلقة الأولى منه والتي اجتاحت محركات البحث فور انتهائها.

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تبادل الأدوار بمسلسل اللعبة2 الموسم الثاني

وشهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل اللعبة 2 والتي تحمل عنوان "ليفل الوحش"، والتي تم بثها على منصة شاهد "vip "بسرد بسيوني الملط لابنه من شويكار ما حدث بنهاية الموسم الأول، ويعتزل "مازو" اللعب بكل أنواعه ويدخل إلى إحدى المصحات النفسية لتلقي العلاج من إدمان الألعاب، فيما تؤسس شيماء قناة يوتيوب لتعليم اليوجا.

بينما يتحول وسيم إلى موظف شباك تذاكر فاشل في أحد دور العرض السينمائية، ويخسر شغله وتتولى إسراء مسئولية إدارة الفندق وتحقق نجاح باهر، وتبدأ في معايرته بأنها من ينفق على الأسرة، وهو ما يجعله يحاول العودة للعمل في الفندق من جديد، وأثناء تواجده يرى إسراء وهي تتفق مع جميل على موعد سري بينهما، فيراقبها.

فيما يقرر مازو قطع علاقته مع سعدون صديقه وشريكه في اللعب بالموسم الأول ويمنع دخوله إلى البيت، كما يقرر منع سكان العمارة من اللعب بكل أشكاله، وتقرر شيماء اصطحاب مازو معها إلى حفلة تنكرية تنظمها الشركة الراعية لقناتها على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

ويصل وسيم للحفلة التنكرية التي وجد إسراء تتجه لها، ومع تتابع الأحداث يكتشف وسيم و مازو أن إسراء وشيماء يتنافسان في اللعبة من جديد، وتتولى إدارة اللعبة تلك المرة امرأة وليس رجل مثل الموسم الأول.

أبطال مسلسل اللعبة2 ليفيل الوحش

يذكر أن مسلسل "اللعبة: ليفل الوحش"بطولة جماعية بين كلا من: شيكو، هشام ماجد، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت، ميرنا جميل، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول، محمد أوتاكا، ياسر الطوبجي، حسام داغر، إسماعيل فرغلي، ورانيا يوسف، وقصة وسيناريو وحوار أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، إشراف عام على الكتابة فادي أبو السعود، إخراج معتز التوني.