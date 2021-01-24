عاجل.. مصر تتأهل لدور الثمانية بكأس العالم لكرة اليد للمرة الخامسة في تاريخها

منتخب مصر لكرة اليد.أرشيفية
حقق منتخب مصر تعادل هام على منتخب سلوفينيا بنتيجة 25-25 بالجولة الثالثة من الدور الرئيسي ببطولة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021.
وواجه المنتخب المصري نظيره السلوفيني بصالة استاد القاهرة الدولي في مباراة انطلقت في تمام الخامسة مساء اليوم.
ودخل الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الأسباني روبرتو باروندو جارسيا المباراة، بقائمة تضم كلا من:
كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – عمر الوكيل – أحمد مؤمن – علي زين – يحيى الدرع – حسن قداح – أحمد هشام السيد – سيف الدرع – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محمد سند – إسلام حسن – محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار.
وانتهى الدور التمهيدي من البطولة، والذي استطاعت مصر أن تحقق فيه فوزين، على كلا من المنتخب التشيلي بنتيجة 35-29، ومنتخب مقدونيا الشمالية بنتيجة 38-19، بينما خسر المنتخب المصري الخسارة الوحيدة له في المباراة من العملاق السويدي.
ولم يتحدد موعد مباراة مصر القادمة بدور الثمانية، كما لم يتحدد منافس المنتخب حتى الآن.
وبذلك يكون منتخب مصر قد صعد لدور الثمانية من البطولة للمرة الخامسة بتاريخه، حيث كان أكبر إنجاز للمنتخب المصري حصوله على المركز الرابع بعام 2001، كما حصل المنتخب المصري على المركزالسادس مرتين في عامي 1995، و1997، وحصل على المركز السابع في عام 1999.
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