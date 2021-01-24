النائب فتحي قنديل لوزير الزراعة:" أصحاب مصانع الأسمدة اكبر بلطجية في مصر"

قال النائب فتحى قنديل إن أصحاب شركات الأسمدة هم المسؤولين عن ازمدة الأسمدة التي يعانى منها الفلاح .

و أضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاحد بحضور وزير الزراعة :" الموضوع كله عند أصحاب شركات الأسمدة يا معالى الوزير و انت عارف مين اللى ورا الازمة ، أصحاب مصانع الأسمدة اكبر بلطجية في مصر ".

الجلسة العامة للبرلمان بحضور وزير الزراعة

و تابع : " ينفع ان صاحب احدى شركات الأسمدة يدخل في قضية ضد جميه الفلاحين و يتم نظر القضية في الخارج و يحصل على حكم لصالحه و يمنع دخول اى شيكارة سماد الى مصر ".

كندي في التنمية الذاتية وبناء القادة والتنمية البشرية والتطوير، بشأن مدى الرفاهية التي تعيش فيها بطلت الرواية، والذي جاء فيها ذكر القطن المصري.

جاء ذلك تعقيبا على بيان وزير الزراعه، أمام الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس.

وأشار النائب، إلى أن القطن المصري يمثل دعايا كبيرة لمصر، الأمر الذي يستوجب الاهتمام به بصورة أفضل للعودة لما كان عليه من قبل.

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وأكد خير الله، أن وزارة الزراعة تعمل "بالتكتيكي عن الاستراتيجي"، مشيرا إلى أن مركز البحوث الزراعية، يضم 16 معهدا، بما يجعل وزارة الزراعة مجلس وزراء مستقل، الأمر الذي يتطلب ضرورة تعظيم الاستفادة مها.