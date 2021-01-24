صور.. مواطن يونانى يهدى قطعتين أثريتين لمحافظة الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - أعرب انجلوس بانديلز فورونوس مواطن يونانى الجنسية، عن سعادته بإعادة تاج وقاعدة عمود أثرى رومانى توارثه من أجداده إلى الإسكندرية، قائلا: "هما الآن ملك مصر أم الدنيا.. ولا بد أن يذهل العالم بحضارة مصر".





وقال المواطن اليونانى، إنه ورث القطعتين الأثريتين "تاج وقاعدة عامود أثرى رومانى"، عن أجداده منذ سنوات عديدة، وتحديدا خالته "كريستينا فيليب كوستونتينو" صاحبة المحل اليونانى الشهير "Elite" بمحطة الرمل.

وأضاف فورونوس، أنه ولد بالإسكندرية ويبلغ من العمر 81 عاما، وأمضى طفولته مع تلك القطعتين الأثريتين وأحبهما بشدة، قائلا: "آن الأوان لوضعهما بالمكان الصحيح والمناسب والحفاظ عليهما من خلال إهدائهما إلى محافظة الإسكندرية".

ووجه المواطن اليونانى الشكر إلى حفيده الذى ساعده لتحقيق تلك الأمنية، متابعا: "مصر ستبقى أم الدنيا.. وآثارها ستبقى خالدة لإذهال العالم بحضارة مصر".

كما أعرب عن سعادته بالاهتمام الذى تلقاه من محمد الشريف، محافظ الإسكندرية عقب الاتصال الهاتفى بينهما، واستقباله الفورى له، وتوجيه الجهات المعنية بأخذ القطعتين لوضعهما فى مكانهما الصحيح.

وبدوره، أشاد المحافظ بإهداء المواطن اليونانى القطعتين الأثريتين من العصر الرومانى لمحافظة الإسكندرية، مشيدا بالدور الذى قام به والذى ينم عن مدى الانتماء والحب الذى يكنه لمصر.

وأكد الشريف أن "انجلوس" مثال لكل مصرى لا بد أن يحتذى به، داعيا جميع المصريين، لا سيما فى المحافظات التى يتواجد بها آثار مثل الأقصر والصعيد والجيزة، أن يتخذوه قدوة فى ذلك من أجل الحفاظ على ثروات مصر الأثرية وتعظيم مكانتها.

وعقب اجتماع المحافظ مع المواطن اليونانى انتقلت لجنة من المحافظة والآثار برئاسة الدكتور خالد أبوالحمد، مدير عام الآثار بالإسكندرية إلى منزل المواطن اليونانى.

وتم نقل القطعتين الأثريتين فى حراسة شرطة الآثار التى تولت عملية دخولهما منطقة كوم الدكة، وإيداعهما بمعمل الترميم، لإجراء أعمال الترميم اللازمة، تمهيدها لنقلها إلى أحد مخازن الآثار.