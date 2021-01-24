نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الزراعة: هناك دور إرشادي للوزارة فيما يخص تداول المبيدات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد السيد القصير وزير الزراعة، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد بمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي الجبالي، أن الوزارة قامت بزيادة الدور الارشادي فيما يخص تداول المبيدات.

وأشار وزير الزراعة، إلى أنه تم إصدار كتاب التوصيات الفنيه لمكافحة الآفات الزراعية لأول مرة هذا العام بأكثر من 5000 نسخه وزعت مجانًا علي الجمعيات التعاونيه الزراعيه بالاضافة إلى اتاحتها كنسخة الكترونية على صفحة لجنة المبيدات بالوزارة حيث يعتبر ذلك نوع من التوجه إلى الإرشاد الرقمي.

وتابع"القصير" يتم حاليًا تنفيذ برنامج وطني لرصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة بالأسواق المحلية، حيث تم أخذ ما يقرب من 5 آلاف عينة خلال عام 2020 من الخضر والفاكهة من 20 سوق رئيسي في 17 محافظة واجراء التحاليل لها بمعامل الوزارة للتأكد من توافقها مع النسب المسموح بها أو اتخاذ اجراء بشأن أى مبيد يكتشف أن له متبقيات في المنتج المتداول.

وأوضح وزير الزراعة خلال الجلسة العامة، أن الوزارة قامت بتشديد الاجراءات الرقابيه علي غش وتهريب المبيدات بالتعاون مع الجهات ذات الصلة وهى شرطة المسطحات المائيه ووزارة البيئه مضيفا تبقى الحاجه الماسه لتغليظ العقوبات ومنح الضبطيه القضائية لمفتشي الرقابه وهذا ما سوف يتم اضافته فى تعديلات قانون الزراعة.

وكانت قد شهدت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، حضور وزير الري والموراد المائية الدكتور محمد عبدالعاطي، ووزير الزراعة السيد القصير، وذلك لعرض ما تم تنفيذه من برنامج وزارتهما أمام البرلمان.

جدير بالذكر، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، كان قد ألقي أول بيان حكومي في الفصل التشريعي الجديد أمام مجلس النواب، في الجلسة العامة، الأسبوع الماضي، متضمنًا عرض نتائج تنفيذ برنامج "مصر تنطلق"، والذى عرضته الحكومة أمام المجلس السابق والذى يتضمن خطة عمل لمدة ٦ سنوات من عام ٢٠١٨-٢٠٢٢.