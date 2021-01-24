نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار الذهب اليوم وانخفاض ملحوظ في بورصة الذهب في الأسواق المصرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار الذهب هي من أكثر ما يشغل الشباب المقبل على الزواج يومياً وأيضاً السيدات الراغبات في شراء ذهب للتزين به، كما أن الذهب تستخدمه الكثير من الأسر كوسيلة للادخار لذلك نحرص في موقعنا” موقع ثقفني “على تقديم تقرير يومي بأسعار جميع عيارات الذهب في الأسواق المصرية لنبقيكم على إطلاع دائم مع العلم أن ما يقدم في الموقع من أسعار هو من غير إضافة المصنعية التي تختلف من محل صاغة إلى أخر.

بورصة الذهب اليوم :

من الملاحظ أن أسعار الذهب اليوم في انخفاض عن بقية الأيام السابقة، ومن المتوقع الاستمرار في هذا الانخفاض خلال الفترة القادمة وهذا في مختلف العيارات.

في انخفاض عن بقية الأيام السابقة، ومن المتوقع الاستمرار في هذا الانخفاض خلال الفترة القادمة وهذا في مختلف العيارات. حيث سجل الذهب عيار 24 جرام اليوم 753.93 جنيه مصري.

وسجل الذهب عيار 21 جرام 659.7 جنيه مصري.

ووصل سعر جنيه الذهب اليوم إلى 5,278 جنيه مصري.

التوقعات لبورصة الذهب خلال الفترة القادمة في مصر :

من المتوقع أن سوق الذهب سيستمر في الانخفاض حتى ينتهي شهر رمضان وهذا بسبب استقرار سعر الدولار الذي يرتبط به الذهب بشكل مباشر.

سيستمر في الانخفاض حتى ينتهي شهر رمضان وهذا بسبب استقرار سعر الدولار الذي يرتبط به الذهب بشكل مباشر. من المتوقع أن تبدأ أسعار الذهب في الارتفاع مرة أخرى في شهر أكتوبر القادم أي بعد انتهاء عيد الأضحى المبارك.

في الارتفاع مرة أخرى في شهر أكتوبر القادم أي بعد انتهاء عيد الأضحى المبارك. ذلك لأنه في هذه الفترة سوف يزيد عدد الزواجات مما سيسبب حركة في سوق الذهب في مصر.

وقد تم التوقع الزيادة في سعر جرام الذهب الواحد من 20 إلى 35 جنيه.

سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة

عيار 18 اليوم من الذهب وصل إلى 557 جنيه مصري.

عيار 21 وصل إلى 650 جنيه مصري.

عيار 24 وصل إلى 743 جنيه مصري.

أسعار الذهب اليوم الأحد 24/1/2021

يوجد تراجع كبير في الطلب على المعدن الأصفر ألا وهو الذهب حيث إن الطبقات المتوسطة من المواطنين قد امتنعوا عن شراء الذهب ولا يوجد بالساحة حاليًا إلى الطبقات العالية هي التي تعمل على شراء المعدن النفيس، حيث يشترى أصحاب الطبقات العليا والفئة الغنية بالمجتمع كميات كبيرة من الذهب وذو أوزان كبيرة، وأكد أحد مالكي محلات ذهب أن هناك تراجع كبير في الشغل الشعبي وأكد أن الفئة المتوسطة من المجتمع هي التي تعمل على تحريك السوق وليست الفئة الغنية، وأكد أن هناك تراجع كبير في مؤشر حركة السوق بشكل عام وملحوظ ومبيعات الذهب أصبحت كل يوم تتراجع.