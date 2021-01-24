الأرصاد الجوية.. موجة جديدة من الأمطار والرياح تتعرض لها البلاد لمدة 3 أيام وتطالب بأخذ التدابير اللازمة

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محمد سياف - ابو ظبي - حذرت هيئة الأرصاد الجوية من وجود حالة من عدم الإستقرار في الأحوال الجوية وتقلبات في حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري، مع وجود موجة جديدة من الأمطار ونشاط للرياح وذلك لمدة ثلاثة أيام، كما نشرت الهيئة العامة للأرصاد الظواهر الجوية المتوقعة على مدار الأيام القادمة وحتى يوم يوم السبت 29 يناير الجاري.

الأرصاد الجوية.. موجة جديدة من الأمطار والرياح تتعرض لها البلاد لمدة 3 أيام

وجاءت الظواهر المتوقعة بداية من الغد وحتى السبت القادم وفق ما يلي:

الإثنين 25 يناير

شبورة مائية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية بالقاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد

الثلاثاء 26 يناير

شبورة مائية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية بالقاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد

الأربعاء 27 يناير

ووفق تقر هيئة الأرصاد الجوية فإن حالة التقلبات وعدم الإستقرار تبدأ الأربعاء.

أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية.

أمطار خفيفة لمتوسطة على الوجه البحري.

نشاط للرياح على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

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الخميس 28 يناير

أمطار بنسبة على السواحل الشمالية الغربية.

أمطار بنسبة 40% على السواحل الشمالية الشرقية.

نشاط للرياح على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

الجمعة 29 يناير

أمطار على السواحل الشمالية.

أمطار على بعض مناطق الوجه البحري.

نشاط للرياح على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

السبت 30 يناير

نشاط للرياح على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه وشمال الصعيد، وذلك وفق تقرير الأرصاد التالي، كما طالبت الأرصاد باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من آثار التقلبات الجوية خلال الأيام المقبلة.