رئيس الوزراء يشيد بالأداء الرجولى لمنتخب اليد خلال مباراته مع سلوفينيا

جدة - نرمين السيد - حضر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأحد، مباراة منتخب مصر ونظيره السلوفينى، فى الجولة الثالثة من الدور الرئيسى، ضمن منافسات كأس العالم لكرة اليد، والتى انتهت بالتعادل، وتأهل مصر إلى دور الثمانية للبطولة.





وهنأ الدكتور مصطفى مدبولى، لاعبى الفريق وجهازهم الفنى والإدارى ومسؤولى اللعبة، ووزير الشباب والرياضة بصعود المنتخب الوطنى لدور الثمانية بالبطولة. وأشاد رئيس الوزراء، بالأداء الرجولى لمنتخبنا الوطنى خلال جميع منافسات البطولة لا سيما هذه المباراة الحاسمة، التى استطاع خلالها اللاعبون تغيير النتيجة فى توقيت دقيق من المباراة، بما يؤكد الإرادة القوية التى يتمتع بها لاعبو المنتخب، فى هذه البطولة التى تشرف مصر بتنظيم النسخة الـ 27 لها.

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