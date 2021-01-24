عاجل.. السيسى يهنئ المنتخب الوطنى على تأهله لدور الثمانية بمونديال اليد

جدة - نرمين السيد - وكتب الرئيس، عبر حسابه الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم الأحد: "أهنئ أبنائى من المنتخب الوطنى لكرة اليد على الصعود المستحق لدور الثمانية والأداء المشرف، كما أؤكد على فخرى ودعمى الدائم لجميع النماذج الرياضية المصرية المشرفة وجميع الأنشطة الرياضية فى مصر باعتبارها من أهم ركائز بناء الإنسان". وتابع الرئيس : "أكرر ترحيبى بجميع الوفود الرياضية المشاركة متمنيا لمنتخبنا الوطنى التوفيق فى صنع إنجاز رياضى جديد".

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