فيديو.. وزيرة الصحة: الدولة تعاقدت على 100 مليون جرعة من لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - وأضافت زايد، فى مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة "ON"، إن شرائح المتلقين للقاح فيروس كورونا من الفئات الأكثر عرضة للإصابة، موضحةً أن تحديد توقيت للانتهاء من التلقيح قد يكون صعبًا فى ظل الوضع العالمى الراهن.
وأشارت إلى أن الدول المنتجة للقاحات والعظمى أصابها تعثر فيما يخص مسألة التوريدات، وكذلك دول الجوار عانت بسبب أزمة التوريد العالمية، لافتة إلى أن الكثيرين سجلوا للحصول على اللقاحات وحددت لهم توقيتات ولم يتم فى التوقيت المحدد وهى ظروف خارجة عن إرادة الدول.
تابعت الوزيرة: "هذه مسألة خبرة يتم بنائها بالتدريج فلأول مرة فى العالم تنتج لقاحات بهذه الكميات وفى ذات الوقت، ولأول مرة فى العالم يرتفع الطلب والاحتياج على هذه اللقاحات، بالإضافة أنه لأول مرة يكون اللقاح قاصرًا على شركات معينة محددة جدًا".
أشارت إلى أن مصر أول دولة إفريقية جلبت اللقاح، متابعة: "بنعمل كل ما يجب فعله فى الفترة الحالية وفقًا لآليات الوضع الراهن، وإحنا شغالين بصراحة فى كل خطوات اللقاحات، من مرحلة التجارب".
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