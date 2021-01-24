التنمية المحلية تكشف عن معاير اختيار القرى للانضمام لقطار التطوير بـ”حياة كريمة” 

قال خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزراة التنمية المحلية، إن مبادرة تطوير القرى هى مبادرة رئيس الجمهورية، وتحت رعايته وبإشراف رئيس مجلس الوزراء، وتشارك في تنفيذها جميع الوزارات، وبعض مؤسسات المجتمع المدني.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن اختيار القرى في مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير القرى، يكون على أساس مجموعة من المعايير التي تم وضعها من بالتوافق مع لجان التخطيط المحلي.

وأضاف الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزراة التنمية المحلية، أنه من ضمن المعايير أن تتجاوز نسبة الفقر 52%، والجزء المتعلق بالكثافة السكاينة، ونسبة الريف بالنسبة للمركز .

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزراة التنمية المحلية، أن من ضمن المعايير هي نسبة الأسر المحرومة من الصرف الصحي وشبكات المياه العامة، ونسب الأسر التي يعولها إناث.

وأشار الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزراة التنمية المحلية، إلى أن القرى المصرية تمثل 58 % من المجتمع السكاني المصري.

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