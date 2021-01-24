ننشر بالمستندات تفاصيل مشروع قانون بتغليظ عقوبة التعدي على الزوجة بالضرب والحبس من 3 لـ5 سنوات ينتظر الأزواج

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محمد سياف - ابو ظبي - ننشر تفاصيل عقوبة التعدي على الزوجة بالضرب بعد تقديم مشروع قانون للبرلمان يقضي بتغليظها، وقامت عضوة لجنة الإعلام بمجلس النواب المصري النائبة أمل سلامة بتقديم مشروع القانون الجديد لنظره والموافقة عليه، ويقضي القانون بحبس الزوج من 3 لـ5 سنوات حال التعدي على زوجاتهم.
مشروع قانون بتغليظ عقوبة التعدي على الزوجة بالضرب والحبس من 3 لـ5 سنوات ينتظر الأزواج
وأضافت النائبة المتقدمة بمشروع القانون أن سبب تقديمها له هو حماية المرأة من العنف الذي يمارس ضدها من الأزواج، حيث أن الأزواج يظنون أن ضرب الزوجة والإعتداء عليها يزيد من رجولته، وأشارت إلى وجود 8 مليون سيدة في مصر يتعرضن للضرب من أزواجهم.
وأكدت النائبة صاحبة قانون تغليظ عقوبة التعدي على الزوجة بالضرب، أن التعديل اشتمل على أنه إذا أصيبت الزوجة بجرح نتيجة ضربها من زوجها، فإن الزوج في هذه الحالة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات.
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ووفق القانون المقدم للبرلمان والمادة 242 منه فإن الزوج يعاقب بالحبس سنة وغرامة لا تزيد عن 200 جنيه ولا تقل عن 10 جنيه حال إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح في الزوجة حال الإعتداء عليها درجة الجسامة، أما المادة 243 فتنص على أنه إذا كان الإعتداء على الزوجة بسلاح أو بصا أو آله حادة فإن الزوج يعاقب بالحبس من 3 إلى 5 سنوات، والتفاصيل كاملة في المستندات التالية.
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