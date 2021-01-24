حقيقة فتح تسجيل القوى العاملة لصرف 500 جنيه للعمالة الغير منتظمة

حقيقة فتح تسجيل القوى العاملة لصرف 500 جنيه للعمالة، يواصل العديد من المواطنين البحث على محركات البحث الشهيرة خلال هذه الفترة حول حقيقة فتح تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة لصرف منحة الـ 500 جنيه، التي قام الرئيس بتوجيه مد المنحة المقدمة من الحكومة إلى العمال الأكثر تضررًا من أزمة فيروس كورونا حتى انتهاء أزمة كورونا.

حقيقة فتح تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة 2021

انتشرت خلال الفترة الماضية العديد من الأقاويل التي تشير إلى فتح باب تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة مرة أخرى بعد غلق التسجيلات في المرحلة الثانية والتي تضمنت ما يزيد عن 2 مليون مواطن، إلا أن بعد البحث والتقصي حول تلك الأنباء نجد أن تلك المعلومة المغلوطة التي انتشرت مؤخرًا ليس لها أي أساس من الصحة.

وأما عن المرحلة الثانية من صرف الدفعة الخامسة في صرف منحة العمالة غير المنتظمة فإنه تم صرفها في أو شهر يناير الجاري، ويشار إلى أن عدد المستحقين لصرف المنحة والذين لا دخل لهم ثابت منذ بداية الأزمة في التسجيل عقب انتهاء المرحلة الثانية بلغ نحو 2 مليون و260 ألف عامل.

طريقة الاستعلام عن صرف الدفعة الخامسة

يمكن لجميع المواطنين الاستعلام عن صرف الدفعة الخامسة من منحة العمال غير المنتظمة بكل سهولة، وذلك عن طريق الاستفسار الخاصة عبر الخط الساخن رقم 142، كما يمكن للمواطنين الدخول على موقع وزارة القوى العاملة، حيث تستطيع الدخول إلى الموقع من خلال الضغط هنــــــــــــــــــــــــا، ويقوم المستعلم بالضغط على منحة العمالة غير المنتظمة.

يدخل المواطن الرقم القومي المكون من 14 رقما من الشمال لليمين، وكتابة الأسم رباعي، وتحديد اسم المحافظة، ثم بعد ذلك النقر على كلمة استعلام، ومن ثم تظهر أمامك جميع البيانات المحدثة.

الجدير بالذكر، أن منحة العمالة الغير منتظمة تم صرفها مع بداية أزمة فيروس كورونا لمساندة العمال الذين تعطلت أعمالهم بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث استفاد عدد كبير من منحة الـ 500 جنيه ليتخطى عددهم أكثر من مليون و600 ألف عامل، وذلك بعدما وجه الرئيس السيسي المنحة حتى نهاية أزمة فيروس كورونا.