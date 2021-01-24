هاجر أحمد.. من خسارة لقب أجمل وجه في العالم إلى الصدارة

هاجر أحمد الفنانة الشابة التي تصدرت محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد ابداعها في دور "ليلى" ابنة المعلم شردي في مسلسل ضربة معلم، حيث استطاعت خطف الأضواء إليها تزمنًا مع الحلقات الأخيرة من المسلسل.

هاجر أحمد في مسلسل ضربة معلم

أشعلت الفنانة هاجر أحمد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعد التحول الذي حدث في مسلسل ضربة معلم بسببها، وخاصة الحلقة الأخيرة التي شهدت العديد من الأحداث المثيرة.

تسائل العديد من الجمهور عن الفنانة هاجر أحمد عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث عرفت من خلال مسابقة ملكة جمال الكوكب "ميس إيكو إيجيبت" للسياحة والبيئة، عن طريق الإنترنت وفازت بلقبها.

هاجر أحمد أجمل وجه في العالم

تسابقت هاجر أحمد مصر في مسابقة أجمل وجه في العالم بأميركا باسم مصر، ورفضت ارتداء المايوه البيكيني في المسابقة، الأمر الذي كان من شأنه تقليل درجاتها، لكن كانت ضمن أجمل 10 وجوه في العالم.

شاركت في العديد من الأعمال الفنية لتكون بداية محطتها بمسلسل "كيد الحموات" في عام 2014، ومن بعدها انطلقت في التمثيل وشاركت في عدد كبير من المسلسلات منها "نسر الصعيد" و"ربع رومي" و"الرحلة" و"هذا المساء" و"كأنه امبارح"، فضلًا عن مشاركتها في مسلسل حكايات بنات الجزء الثالث والرابع.

كانت قد أثارت حالة واسعة من الجدل عبر منصات السوشيال ميديا، خلال حفل قرعة كأس أمم أفريقيا 2019 بعد استقبالها لسونج لاعب المنتخب الكاميروني السابق بالزي الفرعوني.

الجدير بالذكر، أن مسلسل ضربة معلم استطاع استقطاب العديد من جمهور الوطن العربي منذ الحلقة الأولى لتتصارع وتيرة الأحداث، ليظل المشاهد حريص على متابعة تفاصيل المسلسل لتأخذ الفنانة الشابة هاجر أحمد دورها بجانب النجم محمد رجب وتستطيع لفت الأنظار إليها بشخصيتها القوية ودورها الذي أبلته ببراعة كاملة ليلقبها رواد مواقع التواصل الاجتماعي ببطلة مسلسل ضربة معلم على الرغم من وجود العديد من الشخصيات العملاقة داخل العمل.