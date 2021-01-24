النواب يُحيل بيان وزير الزراعه للجان النوعية..والقصير يؤكد تحقيق الطفرة

أحال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، بيان وزير الزراعة، إلى اللجان المختصة لدراسته ومناقشته وإعداد تقرير لعرضه على المجلس.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، عقب عرض السيد القصير، وزير الزراعة، بيانه وتعقيب الأعضاء عليه.

الجلسة العامة للبرلمان بحضور وزير الزراعة

وأكد السيد القصير، وزير الزراعة، أنه على الرغم من تحديات جائحة فيروس كورونا، إلا أن الوزارة حققت طفرة غير مسبوقة في مجال تدعيم الصادرات وزيادة القدرة التنافسية للإنتاج الزراعى خلال عام 2020.

وأشار في بيانه أمام الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي، إلى أن إجمالى حجم الصادرات الزراعية المصرية الطازجة المصدرة إلى مختلف دول العالم ‏‏حوالي 5.2 مليون طن بقيمة قدرها ‏نحو 2.2 مليار دولار وبما يعادل 33 مليار جنيه مصرى هذا بخلاف الصادرات من المنتجات الزراعية المصنعة والمعبأة.