بعد تصدرها جوجل... ابرز محطات هاجر أحمد الفنية

تصدرت الفنانة هاجر أحمد محرك البحث جوجل بعد نجاحها الكبير في مسلسل ضربة المعلم الذي تم عرضه مؤخرًا، وكانت أخر حلقاته أمس.

نبذة عن حياة هاجر أحمد

وفي السطور التالية نستعرض ابرز محطات هاجر أحمد الفنية وسر مشاركتها في مسابقة ملكات الجمال.

هاجر أحمد تبلغ من العمر 27 عامًا، درست في المعهد العالي للفنون المسرحية وخلال فترة دراستها شاركت في عدد من المسرحيات، ثم دخلت عالم الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل "ألف سلامة" عام 2013، ولفتت انتباه المنتجين والمخرجين إليها، ثم قدمت دور ابنة الفنانة ماجدة زكي في مسلسل كيد الحموات عام 2014.

ونجحت في لفت الانتباه إليها لتشارك بعد ذلك في عدد كبير من الأعمال الدرامية تدرجت أدورها بها حتى وصلت للبطولة، وفي أحد لقاءاتها الصحفية أكدت أنها ترفض ادوار الإغراء مهما كان الدور المعروض عليها.

أبرز أعمال هاجر أحمد الدرامية

من أعمال هاجر أحمد الفنية:"نسر الصعيد، وربع رومي، والرحلة، وهذا المساء، وكأنه إمبارح، والبطولة في مسلسل هوجان"، وقدمت شخصية مميزة في مسلسل "حكايات بنات" الجزء الرابع والخامس، فكانت أحد بطلاته الأربعة.

هاجر أحمد تخسر لقب أجمل وجه في العالم لرفضها ارتداء المايوه

شاركت بمسابقة ملكة جمال الكوكب، "ميس إيكو إيجيبت" للسياحة والبيئة عن طريق الانترنت وفازت بلقبها، كما

مثلت مصر في مسابقة أجمل وجه في العالم بأمريكا ورفضت ارتداء المايوه البيكيني في المسابقة مما قلل من درجاتها لكن كانت ضمن اجمل 10 وجوه حسب حوارها السابق باحد المجلات الشهيرة.

هاجر أحمد تشارك في الفيلم السينمائي أهل الكهف

يذكر أن أخر أعمال الفنانة هاجر أحمد مشاركتها في فيلم أهل الكهف الذي لم يتم عرضه، وهو من بطولة خالد النبوي، وغادة عادل، ومحمد ممدوح "تايسون"، ومحمود حميدة، ومحمد فراج، وأحمد عيد، وريم مصطفى، وخالد الصاوي، ومصطفى فهمي، وبيومي فؤاد ، وأحمد فواد سليم، وصبري فواز، وهاجر أحمد، وهو عن رواية الكاتب الراحل توفيق الحكيم"أهل الكهف"، ومعالجة سينمائية للشاعر أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج وليد منصور.