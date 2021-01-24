مواجهة الزراعة والري وتشكيل القيم وعقوبات ضرب الزوجات...حصاد الأحد البرلماني ..تفاصيل كاملة

يستعرض موقع دوت الخليج ما شهده مجلس النواب، علي مدار اليوم الأحد، فى ضوء مواصلة البرلمان لدوره الرقابي علي حكومة المهندس مصطفي مدبولي.

مجلس النواب

رئيس المجلس حنفي جبالي، استقبل المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ،للتهنئة لانتخابه رئيسا لمجلس النواب ، متمنيا لسيادته التوفيق والسداد في مهام عمله لخدمة الوطن ، مُشيدا بجهود الجهاز المركزي للمحاسبات في حماية اموال وممتلكات الدولة ، وزيادة فاعلية الجهاز الاداري للدولة ، وخلال اللقاء استعراض الجهود التي يبذلها الجهاز المركزي للمحاسبات للرقابة على أوجه إنفاق المال العام في مختلف الأجهزة والمؤسسات التابعة للدولة، ومراجعة الأداء الحكومي، حيث اكد المستشار الدكتور حنفي جبالي اهمية العمل على تعزيز دور مؤسسات الدولة ورفع كفاءتها وتعظيم الاستفادة منها، فضلًا عن توفير مناخ من الشفافية والنزاهة والمساءلة .

اللجنة العامة

انتهت اللجنة العامة لإقرار تشكيل لجنة القيم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، بجابن عضوية 14 نائب من الأحزاب والقوي السياسية بالمجلس، في الوقت الذي وضعت عدد من الضوابط للحديث مع اتخاذ كافة التدابير الإحترازية، وعدم إحداث خلل، وأن أي محاول لإثارة الشغب سيتم مواجهته بحسم من رئيس المجلس.

رئيس المجلس

حرص المستشار حنفي جبالي، مع انطلاقة الجلسة العامة، علي تهنئة رجال الشرطة، وذكري ثورة 25 يناير، في الوقت الذي وافق الأعضاء علي تشكيل لجنة القيم كما وافقت عليها اللجنة العامة، برئاسة رئيس اللجنة التشريعية.

بيان وزير الري

الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى والموارد المائية، قال أن مصر من أكثر دول العالم جفافا، مشيرا إلى أن 97 فى المائة من مياهنا من الخارج، وتصل كفاءة استخدام المياه عندنا إلى 90 فى المائة، مؤكدا أن مصر تعد أعلى دولة فى العالم فى إعادة استخدام المياه، حيث تعيد إستخدام مياه ملوحتها تصل الى 6000 جزء فى المليون، وهو أمر جيد جدا.

واستعرض وزير الرى، التحديات التى تواجه مصر فى قطاع المياه، مشيرا إلى أن احتياجتنا المائية تصل إلى 114 مليار متر مكعب، ولدينا موارد تنتج نحو 80 مليار متر مكعب، بالإضافة إلى 20 مليار متر مكعب نتيجة إعادة إستخدام المياه، وبالتالى يكون لدينا عجز بالنسبة المتبقية، وهو ما نعوضه بإستيراد بعض المحاصيل التى لا تستخدم كميات كبيرة من المياه.

وتابع، حددنا استراتيجية الوزارة لمواجهة تلك التحديات فى اربع محاور، وهى تنقية المياه وتحسين نوعيتها وهو هدف اساسى للدولة ، مثل إنشاء مشروع معالجة مصرف بحر البقر وغيرها، والمحور الثانى، هو تحسين كفاءة استحدام المياه، على مستوى الحقل والتوصيل ومن خلال الرى الحديث وغيره، والمحور الثالث هو تنمية الموار المائية ، من المياه السطحية والامطار والجوفية، لتكفى الإحتياجات، والمحور الرابع، عبارة عن تهيئة البيئة المناسبة لمواجهة تلك التحديات من خلال تشريعات وبناء كوادر داخل الوزراة وخارجها، وتم ترجمة الخطة الإستراتيجية، الى خطة قومية للدولة 2017/2037 بتكلفة 900 مليون جنيه وقد تتعدى ذلك

ملف سد النهضة

أعلن أيضا وضع خطة عاجلة لمواجهة أخطار السيول، حيث تم تنفيذ مشروعات بقيمة 10 مليارات جنيه منذ 2016 حتي الآن. ، متطرقا بحديثه لملف سد النهضة، مؤكدا أن هناك مواقف إثيوبية متعنته على الجانبين الفني والقانوني، حيث تراجعت أديس أبابا عن معظم البنود الفنية التي تم التوافق عليها في المسار التفاوضي لواشنطن.

وواصل الوزير أمام نواب البرلمان: وصلنا لاتفاق قانوني وفني متوازن في 12 جولة باجتماعات تفاوض واشنطن من نوفمبر 2019 لفراير 2020، بمشاركة وزير الخزانة الأمريكي وخبراء البنك اتلدولي، جرى مناقشات حول اتفاق عادل ومتوازن، وقام الجانب الأمريكي بالمساعدة في بلورة مسودة اتفاق، ولكن أعلنت أثيوبيا انسحابها مبررة ذلك بمزيد من الوقت للتشاور الداخلي.

واستطرد: كما التزمنا بـ 4 جولات للتفاوض برعاية الاتحاد الإفريقي، بحضور جنوب إفريقيا رئيس الاتحاد، كما جرى عقد خمس اجتماعات سداسية بمشاركة وزراء الخارجية والري من الدول الثلاث، وبرئاسة وزيرة العلاقات الدولية في جنوب إفريقيا، ليضيف الوزير: نؤكد أن سد النهضة، هو ملف الدولة المصرية بكامل مؤسساتها.

قال كل جهة في الدولة المصرية تعمل في التخصص المعني بها، نحن في وزارة الري نهتم بالجزء الفني وخطة التعامل الفني، ووزارة الخارجية تتولى الشق السياسي والقانوني، وباقي الوزارات لاتتوقف عن العمل في إدارة هذا الملف ضمن إطار اهتمام الدولة كلها بملف سد النهضة.

الري والمشروعات المستقبلية

قال إنه من المستهدف تنفيذ مشروعات بالوزارة خلال الخمس سنوات القادمة بقيمة 250 مليار جنيه50 مليار جنيه، وسيتم خلال الفترة المقبلة، لاستكمال المشروع القومي لمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع لمعالجة مشكلة نقص المياه في نهايات الترع المتعبة، لرفع كفاءة الري في 6 ملايين فدان بقيمة 80 مليار جنيه، وسيتم التوسع في استخدم الري الحديث لرفع كفاءة الري في 4 ملايين فدان، موضحًا أن الهدف منه رفع كفاءة المحاصيل من 25 إلي 30 %، وخفض تكلفة الإنتاج 30 %، فضلًا عن التوسع في مشروعات تأهيل وتطهير المصارف في زمام 4 ملايين بتكلفة 20 مليار.

تعقيبات النواب

الجلسة شهدت النواب بشأن تنفيذ نظام الري الحديث وإلغاء اليدون المستحقه علي الفلاحين، حيث النائبة ألفت المزلاوي، طالبت بإلغاء الديون المستحقة علي الفلاحين، لاسيما وأن مهنة الزراعة أوشكت علي الانقراض علي حد وصفها، نتيجة لعديد من التحديات التي يواجهها المزارعين والفلاحين والتي من بينها أيضا نقص المياه فضلا عن ارتفاع أسعار الأسمدة، بقولها " كفاية خراب للبيوت".

وكيل مجلس النواب، محمد أبو العينين وجه مجموعة من المطالبات المتعلقة بمخاطبة المجتمع الدولي بلغة جديدة، بهدف إقناعه بالأهداف المصرية المتعلقة بسد النهضة، وتصحيح الكثير من المعلومات المغلوطة التي تجيد إثيوبيا استخدامها والترويج لها بشأن الدولة المصرية واحتياجاتها من المياه.

النائب مصطفى بكري قال أنه يجب أن يكون هناك دور قوي وفعال لمجلس النواب في أزمة سد النهضة، وأن يتم تفعيل دور جماعات الضغط الشعبية، وأن تستعيد الكنيسة تأثيرها في أديس أبابا.

النائب محمد عبد الحميد عضو مجلس النواب عن كفر الشيخ هاجم بعض سياسات وزارة الري وخاصة الري بمياه الصرف بسبب النقص الشديد في المياه، مؤكدا أن أكل مصر مسرطن لأننا نروي الأرز بمياه صرف ، والتي يتم فيها تربية الأسماك ، مؤكدا أن 60 % من الأكل مسرطن وهو الأمر الذي أثار اعتراض بعض النواب الأمر الذي جعل النائب يرد قائلا "أنا أتحدث عن قريتي"

النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة وجه سؤالا للوزي بشأن آلية تطهير الترع؟"، مطالبا بحل مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية فى واحة سيوة لأنها مشكلة مزمنة، بحسب وصفه.، مشيرا إلى أن تجربة القمح المبرد ليس لدي النواب أى معلومات عن مدى نجاحها، مطالبا بتغطية المصارف داخل الكتل السكنية.

تعقيب الوزير

علق الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، على مطالب أعضاء مجلس النواب، بشأن رفع غرامات الأرز عن المزارعين، قائلا: "طلعولي قانون وأنا أعفيهم" ، مشيرا إلي أن تطبيق الغرامات على المخالفين واجب وضروري، متسائلا: كيف أن نرفع الغرامات عن المخالفين ولا نكافئ الملتزمين، كما نفى ، صدور قرار بشأن إنشاء محال على شاطئ نهر النيل، بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية. مثلما أثار النائب أحمد الشرقاوي، فيما بعد انتهاء التعقيب تم إحالة البيان للجان النوعية.

قال إن النواب محقين فيما أثاروه حول ضرورة تصحيح بعض المغالطات التي تستخدمها إثيوبيا في مسألة سد النهضة، مؤكدا أنه كان أكثرها أن مصر تحصل على نصيب الأسد في مياه النيل، موضحا: غيرنا لغة الرد لدى مبعوثي وزارة الموارد المائية و عبر أساتذة الجامعات، للرد الصحيح على تلك المغالطات.

بيان وزير الزراعه

السيد القصير، وزير الزراعة، قال أنه على الرغم من تحديات جائحة فيروس كورونا، إلا أن الوزارة حققت طفرة غير مسبوقة في مجال تدعيم الصادرات وزيادة القدرة التنافسية للإنتاج الزراعى خلال عام 2020، مؤكدا أن إجمالى حجم الصادرات الزراعية المصرية الطازجة المصدرة إلى مختلف دول العالم ‏‏حوالي 5.2 مليون طن بقيمة قدرها ‏نحو 2.2 مليار دولار وبما يعادل 33 مليار جنيه مصرى هذا بخلاف الصادرات من المنتجات الزراعية المصنعة والمعبأة.

وقال: تمكنت مصر من احتلال المركز الأول عالمياً فى تصدير البرتقال لتتخطى دولة ‏أسبانيا والتى كانت متصدرة عالمياً لتصدير البرتقال وتربعها على هذا العرش لفترات طويلة والذى يعد إنجاز غير مسبوق ، حيث بلغ إجمالى حجم صادرات مصر من البرتقال ‏بنهاية عام 2020 حوالى 1.6 مليون طن.‏

وأشار إلى أنه بنهاية عام 2020 بلغ إجمالى عدد الأسواق الخارجية التى يتم نفاذ الصادرات المصرية الزراعية إليها ‏عدد (150) دولة مستوردة ، كما وصل إجمالى عدد الأصناف التى يتم تصديرها إلى ما يزيد عن 255 ‏سلعة وصنف وكل هذا يصب فى صالح المنتج المصرى .‏

وأوضح أنه بلغ عدد الأسواق التى تم فتحها آخر ثلاث سنوات ما يزيد عن 38 سوق منهم (11) سوق ‏تصديرى لعدد (7) محاصيل تصديرية تمت خلال عام 2020 ومن هذه الأسواق السوق النيوزيلندي للبرتقال والأرجنتيني وأوزبكستان والبرازيل للموالح والسوق الهندي للبطاطس وأندونسيا للبصل والسلفادور للرمان. ‏

وقال: أهم هذه الأسواق هو السوق الياباني والذي كان يحتاج إلى اجراءات صعبة إلى أن تم الموافقة ولأول مرة على فتح سوق اليابان في نوفمبر 2020 أمام صادرات مصر من الموالح والذي يعتبر شهادة جديدة للمنتجات المصرية نظراً لقوة اجراءات السوق الياباني تدفع كثير من الدول للدخول الى السوق المصرى، وجارى حالياً التنسيق لفتح المزيد من الأسواق ‏اليابانية أمام صادرات مصر من العنب والرمان.

وأشار إلى أن الوزارة نجحت فى رفع الحظر عن جميع الحاصلات الزراعية المصدرة إلى بعض دول الخليج العربى ورفع القيود والفحوصات الإضافية التي كانت مفروضة من قبل دول الإتحاد الأوروبى على صادراتنا من العنب والفراولة ، وأعتقد أنه لا يوجد خلال الفترة الحالية أى قيود أو أي حظر على أى منتج زراعى مصرى، وهذه شهادة يلمسها كل المصدرين ويقدرو هذا الدور.

وفى مجال دعم المصدرين والمنتجين الزراعيين، أشار إلى أنه تم التنسيق مع البنك المركزى المصرى حيث تم الحصول على موافقته على إستفادة المنتجين الزراعيين والمصدرين والأنشطة المرتبطة بالزراعة والتصنيع الزراعى من مبادرة تمويل الصناعة بفائدة 8 % سنوياً.

وقال: قمنا بالتنسيق مع وزارتى المالية والصناعة حتى تمكن المصدرين الزراعيين من الحصول على مستحقاتهم من خلال برنامج رد أعباء التصدير والاستفادة من المبادرة التي تم اطلاقها لذلك.

وأشار إلى أن الوزارة قامت بعرض أمر إعفاء المصدرين من اشتراط شهادة المكون المحلى التي كانت شرطاً للحصول على دعم التصدير وتم موافقة مجلس الوزراء على ذلك.

تعقيبات النواب

هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة، قال إن ملفات وزارة الزراعة كثيرة ومشكلااتها عديدة، وأن الوزير السيد القصير، حاول حل مجموعة منها، ولكن هناك مشكلة رئيسية متعلقة بالخسائر التي يتعرض لها الفلاح بسبب تدني أسعار الحاصلات، موضحا: خسارة مزارعي البطاطس كبيرة بعد وصوله 70 قرش وتكلفته 3 جنيه، وأن تكلفة الفدان 50 ألف جنيه باع الفلاح انتاجه بـ 15 ألف، متابعا بعض الفلاحين أطعموا البطاطس للمواشي كأعلاف، فماهي الأسباب وراء ذلك، وأن استمرار خسائر الفلاحين سينتج مشكلة كبرى، لافتا إلى أن الحكومة عليها أن تأخذ المحاصيل الاسترايتيجة من الفلاحين بسعر مناسب.

النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، استشهد برواية للكاتب والمؤلف الكندي "روبين شارما ‏"، وهو مؤلف ومدرب كندي في التنمية الذاتية وبناء القادة والتنمية البشرية والتطوير، بشأن مدى الرفاهية التي تعيش فيها بطلت الرواية، والذي جاء فيها ذكر القطن المصري وأشار النائب، إلى أن القطن المصري يمثل دعايا كبيرة لمصر، الأمر الذي يستوجب الاهتمام به بصورة أفضل للعودة لما كان عليه من قبل وأكد خير الله، أن وزارة الزراعة تعمل "بالتكتيكي عن الاستراتيجي"، مشيرا إلى أن مركز البحوث الزراعية، يضم 16 معهدا، بما يجعل وزارة الزراعة مجلس وزراء مستقل، الأمر الذي يتطلب ضرورة تعظيم الاستفادة مها.

كما طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بتدخل الرئيس لوضع حل لمشكلة نقص الأسمدة، موجهين انتقادات لأصحاب مصانع الأسمدة، وشددوا على ضرورة وضع سعر عادل لمحصول قصب السكر.

تعقيب الوزير

السيد القصير، وزير الزراعة، أكد أن أزمة العمالة المؤقتة "عمال التشجير" ليس للوزارة أي دور أصيل فيها، وإنما هي مسئولية المحافظات أنه سيتواصل مع وزير المالية والوزارات المعنية من أجل إنهاء هذه الأزمة ، مشيرا إلى أن موضوع عمال التشجير "شائك" وممتد منذ فترات طويلة، متعهدا بالعمل على إنهاء هذه الأزمة.

لجنة السياحة

وافقت اللجنة بالاجماع على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة المكون من 18 مادة ، حيث مشروع القانون يهدف إلى مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي اطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة ىتمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء وتحقيق السيادة المصرية الكاملة علي مواطنيها، حماية الاقتصاد والأمن القومي المصري، القضاء علي ظاهرة افتراش المعتمرين الشوارع بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية، وكذا ظاهرة التخلف من العمرة للحج، فضلا عن التكدس بالمطارات بسبب عدم وجود تذكرة طيران.

النائبة أمل سلامة

قالت أمل سلامة، عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، إنها انتهت من إعداد تعديلات جديدة علي قانون العقوبات تقضي بتغليظ عقوبة تعدي الزوج علي الزوجة بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وتصل إلى 5 سنوات.