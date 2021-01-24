وفاة الداعية الإسلامية عبلة الكحلاوى.. رائدة العمل الخيرى

توفت منذ قليل الداعية الإسلامية، عبلة الكحلاوى، عن عمر يناهز ال74 سنة، بعد صراع مع المرض حيث أصيبت بفيروس كورونا المستجد.

سيرة الداعية الإسلامية عبلة الكحلاوى

وكانت أستاذة الفقة الإسلامي، عبلة الكحلاوى، قد أصيبت فى الأسابيع الأخيرة بفيروس كورونا، مما تسبب فى تدهور حالتها الصحية، حيث عانت من ضيق فى التنفس.

عبلة الكحلاوى، التحقت بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة القاهرة، وتخصصت فى الشريعة الإسلامية، ومن ثم حصلت على الدكتوراة فى التخصص ذاته، وانتقلت إلى أكثر من موقع تدريس، منها كلية التربية للبنات بالرياض، كما تولت رئاسة قسم الشريعة عام 1974.

كان لها دور خيرى فعال، حيث أسست جمعية خيرية في المقطم، لرعاية الأطفال الأيتام ومرضى السرطان وكبار السن.

كما ألقت دروس دينية، فى الجامع الأزهر، ولها درس أسبوعى فى بيت الحمد فى مسجد المقطم.