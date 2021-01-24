مفتى الجمهورية ناعيا عبلة الكحلاوى: كانت من العالمات العاملات

جدة - نرمين السيد - نعى الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، الداعية الإسلامية الدكتورة عبلة الكحلاوى، التى وافتها المنية مساء اليوم عن عمر يناهز 72 عامًا، إثر تأثرها بفيروس كورونا.





وقال علام، فى بيان له: "إن الفقيدة الدكتورة عبلة الكحلاوى -رحمها الله- كانت من العالمات العاملات، فقد جمعت بين علوم الشريعة علمًا وتعليمًا، وبين العمل الخيرى، حيث أسست واحدة من أكبر الجمعيات الخيرية فى مصر التى تقوم بالكثير من أعمال الخير والبر". وتوجه المفتى، بخالص الدعاء إلى الله -عز وجل- أن يرحم الفقيدة ويشفع فيها علمها وأعمالها الصالحة وأن ينزلها منازل الأبرار، ويلهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان.

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