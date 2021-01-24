جدة - نرمين السيد - وقالت الحديدى فى برنامجها "كلمة أخيرة" الذى تقدمه على قناة "ON"، إن عبلة الكحلاوى كانت إنسانة خيرة جدًا، و"مكنش فينا حد بيتعب إلا وتسأل عليه، ومكنش فيه حد يغيب إلا وتسأل عنه". تابعت الحديدى أن الداعية الراحلة بالنسبة لها رمز للخير والعطاء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو .. لميس الحديدى تنعى عبلة الكحلاوى : رمز للخير والعطاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.