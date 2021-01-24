البرلمان يرفع جلسته للغد بحضور وزيرى القوى العاملة والهجرة

جدة - نرمين السيد - رفع المستشار أحمد سعد الدين، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعاود المجلس عقد جلساته غدا الإثنين، فى تمام الساعة الواحدة، للاستماع إلى وزيرى القوى العاملة ووزيرة الهجرة، حول أداء وزارتهما فى العامين الماضيين.





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