الرئيس السيسي يهنئ منتخب كرة اليد بالصعود لربع نهائي كأس العالم

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، التهنئة لمنتخب اليد قائلا: «أه‍نئ أبنائي من المنتخب الوطني لكرة اليد على الصعود المستحق لدور الثمانية والأداء المشرف، كما أؤكد على فخري ودعمي الدائم لجميع النماذج الرياضية المصرية المشرفة وكافة الأنشطة الرياضية في مصر باعتبارها من أهم ركائز بناء الإنسان».

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: «أكرر ترحيبي بجميع الوفود الرياضية المشاركة متمنياً لمنتخبنا الوطني التوفيق في صنع إنجاز رياضي جديد».

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