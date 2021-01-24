نقيب الإعلاميين يهنئ الشرطة بعيدها الـ69: صمام الأمن الداخلي لمصر

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أحمد جودة - القاهرة - تقدم الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين،وعضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبدالفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ورجال الشرطة البواسل، بخالص التهنئة بمناسبة عيدهم الـ69، مؤكدًا أنهم جسدوا رجال الشرطة بطولة خلدها التاريخ بكل فخر واعتزاز.

وقال نقيب الإعلاميين في بيان له، إن رجال الشرطة يقومون بجهود جبارة في جميع المجالات، سواء في محاربة الإرهاب ومكافحة الجريمة في الداخل وغير ذلك، فهم صمام الأمن الداخلي لمصر.

وأضاف أن الدفاع عن الوطن كان ومازال هو عقيدة الشرطة المصرية، التي نحتفل بعيدها تقديرًا وتكريمًا لجهودهم في مكافحة ودحر الإرهاب، وذلك للحفاظ على أمن واستقرار الوطن وسلامة أراضيه.