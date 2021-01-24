نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام فاتورة التليفون الأرضي الجديد 2021 شهر يناير على موقع المصرية للاتصالات في المقال التالي

عمر شويل - جدة ظهرت منذ أيام قليلة فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يناير 2020 ، ومن أجل توفير الوقت والجهد فقد أتاحت خدمة الاستعلام إلكترونيا عبر موقع المصرية للاتصالات “شركة we” حاليا، وبسبب كورونا المستجد وتحاول الشركة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد بين الجمهور فأتاحت الدفع خدمة الدفع الإلكتروني.

كيفية استعلام فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021:

وقد وفرت الشركة المصرية للاتصالات عدة طرق للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي حتى توفر وقت وجهد المشتركين ومن هذه الطرق هي الاتصال على رقم 111ومعرفة قيمة الفاتورة عن الشهر المستحق ويمكنك الاستعلام أيضا عن طريق الموقع الرسمي لشركة we، كل ما عليك فقط اتباع الخطوات التالية لمعرفة الفاتورة إلكترونيا لمعرفة قيمة الفاتورة:

الدخول إلي الموقع الرسمي لشركة we .

النقر على خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.

قم بكتابة رقم التليفون الأرضي الخاص بك وكود المحافظة التابع لها.

ثم الضغط على أيقونة استعلام وسوف تظهر لك فاتورة التليفون الخاصة بشهر يناير .

وقد أعطت الشركة المصرية للاتصالات فترة سماح شهر يستطيع المشترك خلالها السداد أي أن فترة السماح سوف تنتهي في 14 فبراير ويوم 15 فبراير سوف يتم تحويل التليفون الأرضي إلي الاستقبال فقط، ثم تعطيك فترى سماح شهر أخر حتى تقوم بالسداد وألا سوف يتم قطع الاتصال نهائيا حتى تقوم بالسداد وفرض غرامة تأخير لعد قيامك بالسداد في الوقت المحدد، أي أن هذه الفترة سوف تنتهي في 14 مارس ويوم 15 مارس سوف يتم قطع الحرارة عن التليفون الأرضي.

ومن الجدير بالذكر ان الشركة المصرية للأتصالات “we” حاليا قد أنتقلت الى عالم المحمول وخطوط الاتصالات حيث أصبحت هي الشركة الرابعة في مصر لخدمات المحمول، وتقدم شركة we العديد من المميزات التي يجعلها منافس قوي لباقي الشركات.