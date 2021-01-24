انت الان تتابع تفاصيل خبر وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوي منذ قليل عن عمر ناهر الـ72 سنة وتفاصيل الأيام الأخيرة في حياتها و10 معلومات عن الراحلة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تم الإعلان منذ قليل عن وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوي الداعية الإسلامية الشهيرة، وذلك عن عمر ناهز الـ72 سنة، وبحسب تصريحات من شقيقها للوطن فإن وفاة الكحلاوي جاءت نتيجة إصابتها بفيروس كورونا، وذلك بعد تدهور حالتها الصحية منذ أيام قليلة. وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوي منذ قليل عن عمر ناهر الـ72 سنة وكانت الدكتورة عبلة الكحلاوي متواجدة في إحدى المستشفيات بالحجز الصحي منذ أكثر من أسبوع عقب إصابتها بكورونا، وبعد تدهور حالتها الصحية تم نقلها إلى العناية المركزة، ومنذ قليل انتقلت روحها إلى بارئها، ونسأل الله أن يغفر لها ويرحمها ويتقبلها في الصالحين. وبعد وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوي ننشر أبرز المعلومات عن الراحلة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوي منذ قليل عن عمر ناهر الـ72 سنة وتفاصيل الأيام الأخيرة في حياتها و10 معلومات عن الراحلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصر 5 وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.