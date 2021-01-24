دار الافتاء المصرية تنعي الداعية الإسلامية الكبيرة عبلة الكحلاوي

نعت دار الإفتاء المصرية الداعية الإسلامية الدكتورة عبلة الكحلاوي، التي توفت قبل قليل متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا عن عمر يناهز 71 عامًا، مؤكدة أنها كانت من العالمات التي جمعت بين علوم الشريعة علمًا وتعليمًا.

وفاة الداعية الإسلامية عبلة الكحلاوى.. رائدة العمل الخيرى

الإفتاء عن الراحلة عبلة الكحلاوي: جمعت بين علوم الشريعة علما وتعليمًا

ولفتت الدار وعلقت على صفحتها بموقع التغريدات القصيرة"تويتر"، أن الراحلة كانت مثال طيب للعمل الخيري، فأسست واحدة من أكبر الجمعيات الخيرية في مصر، قائلة:"ننعى بقلب راضٍ بقضاء الله وقدره، الداعية الإسلامية الدكتورة عبلة الكحلاوي، فهي رحمها الله كانت من العالمات العاملات فقد جمعت بين علوم الشريعة علمًا وتعليمًا، وبين العمل الخيري حيث أسست واحدة من أكبر الجمعيات الخيرية في مصر التي تقوم بالكثير من أعمال الخير والبر".

وزير الأوقاف ينعي عبلة الكحلاوي

كما نعاها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قائلًا:"إننا فقدنا قامة علمية وأخلاقية وصوتا وسطيا حكيما، رحمها الله رحمة واسعة وأسكنها فسيح جناته، (إنا لله وإنا إليه راجعون).

الإعلامي أحمد يونس يودع الداعية عبلة الكحلاوي

كما نعاها الإعلامي أحمد يونس عبر صفحته بتويتر وكتب:"توفيت إلى رحمة الله الدكتورة عبله الكحلاوي..اللهم اسكنها الفردوس الأعلى هي وكل من فقدناهم من احبابنا".

إصابة عبلة الكحلاوي بكورونا

وكانت الداعية الإسلامية الدكتورة عبلة الكحلاوي، أصيبت بفيروس كورونا مع مطلع العام الجديد 2021، وتدهورت حالتها الصحية ونقلت إلى أحد المستشفيات الخاصة، وظلت بالعناية المركزة بأحد مستشفيات العزل.

عبلة الكحلاوي رحلت وتركت الباقيات الصالحات

والجدير بالذكر أن الداعية الإسلامية عبلة الكحلاوي مشهورة بعلمها الواسع، فهي حاصلة على الدكتوراه عام 1978 في الفقه المقارن وتولت رئاسة قسم الشريعة في كلية التربية بمكة المكرمة، كما شغلت منصب عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر، وقدمت العديد من البرامج الدينية في القنوات الفضائية.كما كُلفت بإلقاء دروس دينية في الجامع الأزهر ولها درس أسبوعي في بيت الحمد بمسجد المقطم، ويشهد لها بالعمل الخيري بمختلف محافظات مصر، حيث أسست جمعية الباقيات الصالحات، وهي إحدى أكبر الجمعيات الخيرية الموجودة في مصر وتقدم العديد من الخدمات الاجتماعية بكافة المناطق.