رئيس جامعة القاهرة ينعى الدكتورة عبلة الكحلاوى : نموذج للداعية الأم

جدة - نرمين السيد - نعى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتورة عبلة الكحلاوى الأستاذة بجامعة الأزهر والداعية الإسلامية، والتى وافتها المنية مساء اليوم عن عمر 72 عامًا، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.





ودعا الدكتور محمد الخشت، للفقيدة أن يتغمدها الله بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يرزق أهلها الصبر والسلوان. وقال الدكتور الخشت، إن الدكتورة عبلة الكحلاوى رحمها الله، كانت تمثل نموذجا للداعية الأم وتعكس سماحة الاسلام ورحمته ووده، ولها إضافات حقيقية فى مجال الدعوة وقدمت الكثير من المساعدات وأعمال الخير من خلال جمعيتها الخيرية.

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