جدة - نرمين السيد - وقال جمعة، فى بيان، اليوم الأحد: "أدعو الله أن يتغمدها برحمته الواسعة، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يجزيها خير الجزاء على ما قدمت فى خدمة دينها ووطنها ورسالتها الإنسانية، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. واختتم قائلاً: "فقد فقدنا قامة علمية وأخلاقية وصوتا وسطيا حكيما، رحمها الله رحمة واسعة وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الأوقاف ناعيا عبلة الكحلاوى: فقدنا قامة علمية وأخلاقية وصوتا وسطيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.