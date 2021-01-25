شقيق عبلة الكحلاوى يعلن موعد ومكان صلاة الجنازة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد الكحلاوى، شقيق الدكتورة عبلة الكحلاوى، إ سيتم تشييع جنازة الراحلة ظهر اليوم الإثنين، من مسجد الدكتورة عبلة الكحلاوى، بالهضبة الوسطى بالمقطم، بجوار المجمع الخيرى الخاص بها.





وتوفت مساء الأحد، الدكتورة عبلة الكحلاوى الداعية الإسلامى عن عمر يناهز 72 عاما. والدكتورة عبلة الكحلاوى من مواليد "15 ديسمبر 1948"، وهى داعية إسلامية مصرية، وأستاذة للفقه فى كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر، وهى ابنة الفنان محمد الكحلاوى.

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