كانت شمسا ونورا فى حياة الملايين .. أسامة الأزهرى ينعى عبلة الكحلاوى

جدة - نرمين السيد - وقال الأزهري، فى بيان، "ببالغ الحزن والألم والأسى أنعى إلى الشعب المصرى العظيم والأمتين العربية والإسلامية أستاذتنا الفقيهة الجليلة الشيخة الصالحة، الأستاذة الدكتورة عبلة الكحلاوى، والله يعلم ما فى القلب من حزن شديد على فقدها، فقد كانت شمسا ونورا فى حياة ألوف وملايين من الأسر والبيوت، الذين وجدوا فى كلامها ونصائحها ما يملأ القلوب سكينة ونورا".
وأضاف: "لقد ربطتنى بها رحمها الله علاقة خاصة جدا، فكانت أمى بعد أمي، وكان بينى وبينها اتصال مستمر ومشاورة دائمة فى أمور عامة وخاصة، وكم كانت لها الأيادى السابغة والإنفاق الواسع على ذوى الحاجات".
وتابع: "كانت من أهل العلم والصلاح الذين يصح أن نسميهم ورثة النبوة بحق وصدق، رحمك الله يا أستاذتنا الجليلة، ورفع درجاتك فى جنات النعيم، وألحقنا بك فى عليين، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا على فراقك لمحزونون
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