دبلوماسى عربى: مصر قررت إعادة ترشيح أحمد أبو الغيط أمينا عاما للجامعة العربية

قال مصدر دبلوماسي عربى مطلع، أن مصر قررت إعادة ترشيح السيد أحمد أبو الغيط، لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية لفترة ثانية كاملة (5 سنوات).

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن موضوع التجديد للأمين العام للجامعة العربية، من المقرر أن يتم حسمه في القمة العربية المقبلة المقرر إنعقادها في مارس المقبل، وفقا لميثاق جامعة الدول العربية.

ولفت المصدر إلى أنه لو لم تعقد القمة العربية في النصف الأول من العام 2021 الجارى، فلابد للقادة العرب أن يقوموا بتفويض وزراء الخارجية العرب لحسم هذا الأمر من خلال اجتماع لمجلس للجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، قبل إنتهاء الولاية الأولى للأمين العام في 30 يونيو القادم.

وأوضح المصدر أنه جرت العادة في السابق، أن يتم تداول التجديد للأمين العام أو إختيار أمين عام جديد، من خلال رسائل رئاسية إلى القادة العرب لحشد التأييد للمرشح المصرى.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة، دورته العادية في شهر مارس المقبل، حيث حالت تداعيات جائحة كورونا دون إنعقاد القمة العربية في دورتها السابقة والتي كان من المقرر أن تستضيفها الجزائر.