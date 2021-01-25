انت الان تتابع تفاصيل خبر أبو جملين.. سعر الجنية المصري يصل لـ 30 ألف دولار والشلن الورق بـ45 ألف جنيه وعلاء الدين يكشف التفاصيل والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - وصل سعر الجنية المصري أبو جملين الآن إلى أرقام قياسية، وذلك على لسان أحد محبي اقتناء العملات القديمة، حيث أن كثرة الطلب على هذه العملات رفع سعرها بشكل كبير، وبعد أن كانت تلك العملات تباع في الأسواق أو الموالد، أصبحت الآن هناك صفحات ومنصات عبر مواقع التواصل تباع العملات القديمة من خلالها.

سعر الجنية المصري أبو جملين يصل إلى 150 ألف جنيه

وطريقة بيع العملات القديمة على صفحات الفيس بوك، تكون بعرض الشخص للعملات المتوفرة لديه وتاريخ هذه العملة وسنة إصدارها ثم يقول أن البيع لأعلى سعر، ويتم البيع والشراء من خلال التعليقات والتواصل على الخاص، ويقول علاء الدين أحد محبي اقتناء العملات القديمة أن ندرة العملة والحالة الإقتصادية للبلد في سنة صدروها تؤثر بشكل كبير على أسعار العملات.

وبحسب علاء الدين فإن سعر الجنية المصري أبو جملين، وهذا أول جنيه ورقي صدر في مصر، يصل سعره الآن إلى 150 ألف جنيه وربما يزيد عن ذلك على حسب حالته، وأضاف أن سعر الجنيه أبو جملين يختلف بالطبع عن أسعار الجنيه في مرحلة السبعينات نظراً للحالة الإقتصادية التي صدرت هذه العملات في وقتها.

وأضاف علاء الدين أن الإصدار الأول لأي عملة في العالم يكون غالي الثمن وسعره مرتفع جداً، وخاصة العملات الصادرة في زمن الملكية مثل ليبيا ومصر وغيرها، لكن العملات في عهد الجمهوريات تكون رخيصة، كما يوجد عملات مصرية أخرى سعرها عالي، مثل الشلن الورقي والذي يصل سعره إلى حوالي 45 ألف جنيه.

أبرز المعلومات عن الجنيه المصري أبو جملين

صدر عام 1899 ميلادية.

الخديوي عباس حلمي الثاني هو من أصدر فرمان بإصداره.

قيمة الجنيه أبو جملين وقت إصداره كانت تساوي 7.4 جرام ذهب.

أول عملة ورقية في مصر والشرق الأوسط.

الجملين يرمزان إلى طبيعة مصر في ذلك الوقت.

سعر الجنيه المصري أبو جملين والشلن الورق

بل إن سعر الجنية المصري أبو جملين عرض في بعض المزادات الدولية الخاصة بالتحف النادرة، وبحسب موقع numismaticnews والذي تخصص في العملات القديمة، فإن ثمنه يقدر ما بين 15 إلى 30 ألف دولار.

وفي سياق متصل عرضت جريدة الوطن تقريراً عن مهندس يدعى “محمد حسنين”، يقوم بجمع الأشياء القديمة والإحتفاظ بها من أجل قيمتها المعنوية قبل المادية، وأحياناً يشتري هذه الأشياء بهدف بيعها والربح من ورائها، ومن ضمن هذه الأشياء العملات القديمة، وبعض الأشياء الأخرى مثل البابور القديم والهون النحاس، حيث وصل سعر الهون النحاس بحسب حسنين إلى 7000 آلاف جنيه، والشلن الورق بـ 45 ألف جنيه، ولمزيد من التفاصيل من خلال هذه الرابط.