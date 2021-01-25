حنان ترك ناعية الداعية الإسلامية عبلة الكحلاوي: في جنة الخلد إن شاء الله

ودعت النجمة حنان ترك الداعية الإسلامية الدكتورة عبلة الكحلاوي، التي توفيت خلال الساعات القليلة الماضية، عن عمر يناهز 71 عامًا متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، مؤكدة أنها قدمت رسالتها الدعوية بشكل عظيم.

دار الافتاء المصرية تنعي الداعية الإسلامية الكبيرة عبلة الكحلاوي

خنان ترك عن الدكتورة عبلة الكحلاوي: كانت حبيبة المساكين

وكتبت ترك، عبر صفحتها الرسمية بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، رسالة تعزي من خلالها أسرتها، راجية من الله عز وجل أن يتغمدها برحمته ويشفع فيها القرآن وصلاتها وكل أعمالها الصالحة، موضحة أنها كانت شخصية محبوبة لدى المساكين والبسطاء.

وقالت حنان ترك في رسالتها:"إنا لله وإنا إليه راجعون ..اللهم إنها في ضيافتك وأنت أكرم من يكرم الضيف..اللهم شفع فيها القرآن والصلاة، والقيام والصيام، والزكاة والحج، وحب المساكين..في جنة الخلد إن شاء الله..غفر الله لها وألحقنا بها على خير..رحلة طويلة عظيمة ورسالة سامية في الدعوة لله..لأسرتها خالص التعازي".

أحمد شوبير ينعي الدكتورة عبلة الكحلاوي

كما نعاها عدد من المشاهير بمختلف المجالات ومنهم الإعلامي الرياضي أحمد شوبير الذي قال:"أتقدم بخالص العزاء في وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوي.. سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان".

مصطفى حسني عن الراحلة عبلة الكحلاوي: ما رأينا منها إلا كل خير

وأضاف الداعية الإسلامي مصطفى حسني عبر صفحاته بمنصات السوشيال ميديا وقال:"إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحمة الله على السيدة الكريمة المُعلمة الدكتورة عبلة الكحلاوي، ورزقها الفردوس الأعلى، وألحقها بالصالحين والشهداء، وجميع أمواتنا".

وتابع:"ما رأينا منها إلا كل خير وعلم ونفع.. طيب الله ثراها وبارك في أثرها، وجعل جميع أعمالها الصالحة، وسيرتها الطيبة في موازين حسناتها".

موعد جنازة الداعية الإسلامية عبلة الكحلاوي