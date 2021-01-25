محمد عبد القوى: نعتز بتضحيات أبطال الشرطة ودورهم الوطني في حماية أمننا الداخلي

محمد عبدالقوى - أرشيفية
هنأ النائب محمد محمود عبد القوى، عضو مجلس النواب، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، ورجال الشرطة، بمناسبة عيد الشرطة المصرية التاسع والستين.
وقال النائب محمد عبد القوى، في بيان صادر له اليوم:" بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الموقرين، يسعدني ونحن نحتفل بعيد الشرطة التاسع والستين، أن أبعث لسيادتكم والشعب المصري بخالص التهنئة بهذه الذكرى التي نفخر بها جميعًا، والتي نتذكر بها تضحيات أبطال الشرطة ودورهم الوطني في حماية أمن مصر، ونعتز بنجاح قوات الشرطة المصرية الباسلة وتطلعها الدائم لمستقبل مشرق، يحقق حلم الأجيال في وطن يسوده الأمن والاستقرار".
محمد عبدالقوى: عيد الشرطة هو عيد كل المصريين
وأضاف عضو مجلس النواب، محمد عبدالقوى، أن عيد الشرطة المصرية هو عيد لكل المصريين، مقدماً التهنئة أيضاً لسيادة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمناسبة الاحتفال بعيدهم المحفور في قلوبنا جميعاً، نظراً لتضحيتهم الشجاعة والباسلة التي قامت بها أفراد الشرطة المصرية في مثل هذا اليوم منذ تسعة وستين عاماً، مشيدًا "بالدور الوطني الشجاع لرجال الشرطة في الدفاع عن عزته وكرامته الوطنية".
وأكد عضو مجلس النواب، محمد عبدالقوى،اعتزازه وتقديره الكبير لدورهم العظيم في الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين، وحماية جبهته الداخلية، بكل تفانٍ وإخلاص" .
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