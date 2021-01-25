عاجل.. سيراميكا كليوباترا يقيل معتز البطاوي ويعلق "نبحث عن ذوي الخبرة"

معتز البطاوي.أرشيفية

قرر نادي سيراميكا كليوباترا إقالة معتز البطاوي المشرف العام على كرة القدم داخل النادي. وأقال النادي البطاوي من خلال خطاب شكر وجهه له، جاء كالٱتي: "قرر نادي سيراميكا كليوباترا توجيه الشكر للكابتن / معتز البطاوي المشرف العام على مره القدم على الفتره اللي قضاها في منصبه". وتابع: "يأتي ذلك القرار في إطار سعي إداره النادي لتطوير منظومه كره القدم و الاستعانه ببعض أصحاب الخبره في ذلك المجال ". فاز فريق سيراميكا كليوباترا في ٱخر مواجهاته أمام طلائع الجيش بنتيجة ٢-١، ضمن منافسات الأسبوع الثامن من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز موسم ٢٠٢٠-٢٠٢١. وينتظر سيراميكا كليوباترا لقاء صعب أمام فريق الجونة محتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري العام، يوم الجمعة المقبل الموافق ٢٩ من يناير الجاري. ويحتل فريق سيراميكا المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد إحدى عشر نقطة

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