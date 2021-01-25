عمرو أبو السعود يُهنئ السيسي والشعب المصري بذكرى الإحتفا

هنأ النائب عمرو أبو السعود، عضو مجلس الشيوخ، رئيس الجمعية العامة للثروة الحيوانية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة التاسع والستين.

عمرو أبو السعود يهنئ الرئيس

وقال عضو مجلس الشيوخ، عمرو أبو السعود، في بيانه اليوم: " يسعدني بالأصالة عن نفسي ونيابةً عن جموع المصريين، أن أُهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، وقادة وأفراد الشرطة المصرية، بأخلص التهاني القلبية وأطيب الأماني بمناسبة الأحتفال بعيد الشرطة، أعاد الله هذه المناسبة العظيمة عليكم وعلى مصرنا الحبية بالخير، ودوماً في رقي وإزدهار، حفظكم الله لمصر وكل عام وسيادتكم بخير " .

كما هنأ عضو مجلس الشيوخ، اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وكل قيادات الوزارة، من مساعدين الوزير بالوزارة وفِي المحافظات إلى أفراد وجنود الشرطة البواسل في كل مكان على أرض المحروسة، بمناسبة عيد الشرطة، هذا العيد الذي يفخر بيه كل مصري ومصرية وليس أبناء وقيادات الشرطة فقط، لما قدموه من تضحيات من أجل حماية تراب هذا الوطن .

وأكد النائب عمرو أبو السعود أن عيد الشرطة المصرية هذه الذكرى التي خلدها التاريخ وكتبها في سجله بمداد من دماء ذكية طاهرة سالت من أبطال سجلوا ملحمة بطولية بوقفتهم في مواجهة جيش الاحتلال البريطاني، ورفضهم انذاره بالاستسلام ودفاعهم عن مبنى محافظة الإسماعيلية حتى ذاقوا الشهادة ليهنئوا بجنة الخلد، ويسطروا هذه الملحمة في التاريخ بأحرف من ذهب ونور بعد أن رفعوا راية الوطن عالية خفاقة، مردفاً ما أشبه الليلة بالبارحة، ففي مثل هذا اليوم وحتى وقتنا هذا وأبطالنا من رجال الشرطة يقدمون الغالي والنفيس من أجل حماية وأمن هذا الوطن، فحاربوا الإرهاب والتطرف وقدموا دماءً ذكية من أجل القضاء عليه، حتى نأمن في مصر الغالية على أنفسنا وأبنائنا وكل حياتنا، بطولات وتضحيات لن ننساها، فكل عام وأنتم بخير .