تفاصيل مهمة عن تكنيكات جديدة لإدارة الأفراد والشركات توفر 20% من تكلفة التشغيل

تتوجه الشركات الكبرى والمؤسسات الدولية إلى أحدث أساليب الإدارة الحديثة للأفراد والشركات وأهمية تطبيقها المعروفة ب"6 سيجما"، ومن بينهم مصر التي بدأت عدد من المؤسسات تطبيق هذا الأسلوب والذي يعتمد على تكنيكات جديدة تنعكس على اقتصادها، حيث يمكن أن يوفر هذا الأسلوب الحديث في الإدارة ٢٠٪؜ من ميزانية التشغيل والصيانة وزيادة ٤٠٪؜ في الأرباح سنويًا.

وفى الوقت الذي توجه الدولة والحكومة بتدريب وتأهيل العاملين علي النُظم الحديثة في الإدارة، فإنه من الضروري تأهيل العاملين في القطاعين الحكومي والخاص علي أحدث منهجية ونظرية وتطبيق في هندسة التخطيط والعمليات والإنتاج والإدارة والجودة، وهي ال 6sigma التي أصبحت ضرورة لصالح تحقيق التنمية المُستدامة والمطلوب.

وتعتبر معادلة النجاح في أي صناعة أو خدمة توافر عدد من العناصر التي تتسبب في ااقفزت بشركتها المصنعة أو جهتها المنفذة، إلى قمة السوق، وتتضمن أطراف المعادلة خمسة عناصر هي جودة عالية، والتصنيع بخدمة بأقل تكلفة ممكنة، والتصنيع او توفير الخدمة في أقل وقت ممكن، بالإضافة إلى تحقيق أرباح أعلى والاستحواذ على النصيب الأكبر في السوق، والاستحواذ على رضا الجمهور.

وانطلاقا من هذه المعادلة فإن أهمية استخدام تكنيكات السكس سيجما بالنسبة للشركات فببساطة إذا كنت تنتج تليفون محمول فهناك العديد من المنافسين أيضا ينتجون نفس المنتج لذلك فطريقك الوحيد للتفوق على منافسينك هو إيجاد طريقة لإنتاج تليفون تتفادى فيه حدوث أي أخطاء صناعية كالتي تظهر في العديد من المنتجات المشهورة مثل انفجار البطارية أو انثناء الجهاز، ويجب أن يتمتع بجودة عالية وخامة متميزة وفي نفس الوقت يتم تنفيذ ذلك بأقل تكلفة إنتاج ممكنة حتى تستطيع تقديم منتج بسعر مميز ومنافس يحظى بثقة المستهلك وفي نفس الوقت يحقق لك أرباح عالية و هنا تأتي المعادلة الصعبة والتي احتار الكثير في الوصول لكيفية تنفيذها إلى أن ظهر Lean Six Sigma بعصاها السحرية.

ما هي Lean Six Sigma وعلاقتها بالجودة؟

من المعروف أن ظهور أي عيب ولو بسيط في أي منتج بعد نزولة إلى الاسواق يكلف الشركات ملايين الدولارات بإلإضافة إلى السمعة السيئة التي تكتسبها في فترة قليلة والتي تتدمر فيها جهد سنوات كثيرة كانت تعمل فيها على بناء صورة ذهنية مميزة للجمهور المستهلك وهنا تأتي أهمية ال Lean Six Sigma، لأنها ببساطة تضع معايير صارمة و محددة لمراحل العمليات المختلفة التي يمر بها المنتج حتى يتم إنتاجه وتحرص فيها على أن تتخلص من أي عملية لا جدوى منها و يمكن التخلص منها دون أي تأثير سلبي على بقية العمليات و بالتالي تستطيع إنتاج المنتج في وقت أقل و تكلفة أقل لإنك بالغاء هذه العمليات الزائدة تخلصت من تكلفتها بإلإضافة الى تطبيق معايير الجودة التي تفرضها ال Lean Six Sigma فيؤدي إلى منتج عالي الجودة بأقل تكلفة و في أقل وقت مما يؤدي لأرباح أعلى و صورة ذهنية مميزة لدى المستهلك.

سكس سيجما تحوي على ست درجات من 1 إلى 6 الأعلى هو الافضل والأمثل في مستويات الجودة، وكلما زادت درجة الجودة قلت الاخطاء وإذا كانت الفروقات قليلة تنخفض التكاليف لك أن تتخيل أن الشركات التي معيارها في الستة سيجما بين 2 و 3 تذهب نصف أرباحها تقريبا في معالجة الأخطاء والمشاكل وهنا تظهر أهمية السكس سجما في إزالة أي عيب أو خسائر أو تكاليف محتملة أو مخاطر أو أي شيء وجوده لانفع منه ولايضع قيمة.

وبذلك تصبح السكس سيجما استراتيجية هامة في معظم الشركات بمختلف تخصصاتها منها المالية، خطوط الطيران، الطبية، الهندسية، الكيميائية، التأمين، التقنية، بسبب حساسية التصنيع وخطورته.

ولتطبيق السكس سيجما أصول و مراحل يجب أن تمر بها تبدأ بالتعريف حيث لابد في البداية من توضيح المشكلة وتضييق نطاقها بحيث يمكن قياسها، ثم تم تشكيل فرق لبحث العملية بالتفصيل وجمع البيانات اللازمة ومن ثم يقترح التحسينات ثم تنفيذ تلك التوصيات، وثاني المراحل القياس حيث يقوم فريق جمع البيانات بقياس الأداء وتحديد العيوب الحاصلة وإعداد البيانات عنها، وثالث المراحل التحليل يقوم الفريق بتحليل البيانات بما يضمن وجود رقابة وتحليل لكل مرحلة من مراحل العمليات.

وتتضمن المرحلة الرابعة التحسين حيث يتم تنفيذ توصيات الفريق بالتحسين قياسا على ما تم تحليله من بيانات، ثم الرقابة ويتم إيجاد فريق لمراقبة تنفيذ التحسينات واستمرار يته، وبذلك تجعل شهادة Lean six sigma من صاحبها أهم فرد والذراع الأيمن لصاحب المؤسسة.

كما أن الاستعانة بخبراء السكس سيجما مهم وضرورة في أي صناعة و مؤسسة لأنه بمجرد حصول الفرد على شهادة السكس سيجما واعتماده كخبير بها يستطيع تغيير مجريات أي مؤسسة 180 درجة للأفضل.

يمكن للفرد اكتساب فوائد و مميزات مالية حيث يستطيع يستطيع خبراء السكس سيجما انقاذ وتوفير نفقات كثيرة كانت تذهب بلا جدوى تصل لملايين الدولارات في المتوسط بينهم شركات عملاقة استطاعت في خلال 3 سنوات بدأت فيهم في تنفيذ تكنيكات السكس سيجما، وتمكنت من توفير 2 مليار دولار كانت تُصرف بلا جدوى من قبل.

كما يتمتع الحاصلون بهذه الشهادة على مميزات استراتيجية حيث يتمتع خبراء السكس سيجما المعتمدين بمهارات استراتيجية تمكنهم من مواجهة وحل المشاكل المعقدة في فترة زمنية قصيرة بل والقضاء على سبب المشكلة جذريا ومنع حدوثها مره اخرى فهم يلا يعترفون بنظام المسكنات و الحلول المؤقتة، ومميزات تنافسية من خلال قدرتك على تطبيق إستراتيجيات السته سيجما سوف ترتفع بمعدلات جودة المنتج لأقصى درجة مما ينعكس على درجة رضا العملاء مما يتيح لك التفوق على منافسينك بشكل واضح من خلال ميزة الجودة بالإضافة إلى قدرتك على إستغلال استخدامك لتكنيكات السته سيجما في مؤسستك كمادة إعلانية لعملاؤك كونها وسيلة هامة جدا لكسب الثقة و إبهار الجمهور المستهلك.

كما يتمتع الحاصلين على الشهادة على مميزات شخصية من خلال اعتماده كخبير في السكس سيجما سوف ينعكس ذلك على تعامل الاخرين معك فستكتسب احترامهم الشديد كونك شخص مؤثر في المؤسسة مما ينعكس على ثقتك بنفسك وثقتك في قراراتك المضمونة لأنها تعتمد على بيانات ومعلومات تم جمعها و تحليلها و ليست عشوائية.

جدير بالذكر أنه للحصول على شهادات السكس سيجما المُعتمدة من الجهات الدولية المانحة كالإتحاد الدولي للجودة IQF يحتاج لجُهد كبير يصل لسنوات، ولذلك يجب الاستعانة بالمؤهلين دوليا لتنفيذ ذلك المشروع الهام لصالح مصر الحديثة، حيث أن الحاصلين علي الإعتماد الدولي وتحديداً six sigma master black belt لا يتعدون أصابع اليد الواحدة.